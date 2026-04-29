Αdidas: Αύξηση των πωλήσεων κατά 14% το α' τρίμηνο

Η Adidas ανακοίνωσε την Τετάρτη λειτουργικά κέρδη καλύτερα από τα αναμενόμενα για το πρώτο τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση, παρά το γεγονός ότι, όπως περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος Bjorn Gulden, το περιβάλλον λιανικών πωλήσεων ήταν «πολύ ασταθές και χαρακτηριζόταν από έντονες εκπτώσεις», ειδικά στον τομέα των αθλητικών παπουτσιών.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14%, φτάνοντας τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ (7,7 δισεκατομμύρια δολάρια) το τρίμηνο, παρόλο που αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής ανέφεραν μείωση των πωλήσεων λόγω του πολέμου με το Ιράν, σημειώνει το Reuters.

Έχοντας χάσει περίπου το 20% της αξίας τους από την αρχή του έτους, οι μετοχές της Adidas σημείωναν άνοδο 2% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές, καθώς η εταιρεία παρέμεινε σταθερή στις προβλέψεις της για το 2026, που προβλέπουν υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και λειτουργικά κέρδη 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16% στα 705 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από τα 647 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές και περισσότερα από τα 610 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

