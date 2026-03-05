Ο όμιλος αεροπορικών εταιριών της Lufthansa θα αρχίσει το Σάββατο εκ νέου τις πτήσεις από και προς τη Λάρνακα, τις οποίες είχε αναστείλει από προχθές και έως τις 6 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, η Lufthansa ταυτόχρονα συνεχίζει να μην εκτελεί πτήσεις προς και από το Ντουμπάι και το Αμού Ντάμπι έως τις 10 Μαρτίου, το Τελ Αβίβ έως τις 22 Μαρτίου, τη Βηρυτό έως τις 28 Μαρτίου και την Τεχεράνη έως τις 30 Απριλίου. Έως τις 15 Μαρτίου δεν προγραμματίζονται επίσης πτήσεις προς το Αμάν της Ιορδανίας και το Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ.

