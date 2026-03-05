Η Holcim διακρίθηκε ως «Κορυφαίος Εργοδότης» σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2026

Η Holcim, μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, διακρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Top Employer) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, και μεταξύ, μόλις, 17 εταιρειών παγκοσμίως που λαμβάνουν αυτή τη διάκριση, καθώς πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα σε πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Το παραπάνω επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση, ενώ, όπως αναφέρεται, με πιστοποίηση σε 27 αγορές η Holcim κατέγραψε συνολική βαθμολογία 87%, ξεπερνώντας το σημείο αναφοράς συγκριτικής αξιολόγησης (benchmark) σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η εταιρεία κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις στους τομείς Ηθικής και Ακεραιότητας, Μάθησης και Επιχειρηματικής Στρατηγικής, αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα υψηλής εργασιακής επίδοσης και δημιουργίας αξίας που στηρίζει τη στρατηγική NextGen Growth 2030 της Holcim» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκριτική αξιολόγηση Top Employer αξιολογεί τις εταιρείες με βάση διεθνή πρότυπα σε τομείς όπως η επαγγελματική εξέλιξη, η μάθηση, η ευημερία και οι πρακτικές αποδοχών. Οι εταιρείες που λαμβάνουν τη διάκριση Global Top Employer πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως Regional Top Employer σε έναν ελάχιστο αριθμό χωρών και περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου εδράζονται τα κεντρικά γραφεία τους.

Σε δήλωσή του ο Miljan Gutovic, διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Holcim τονίζει:

«Η καλλιέργεια κουλτούρας υψηλών επιδόσεων στο εργασιακό περιβάλλον και δημιουργίας αξίας για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες και τους μετόχους είναι μοχλός στρατηγικής ανάπτυξης της στρατηγικής NextGen Growth 2030 της Holcim. Την αποκαλούμε Holcim Spirit και εδράζεται στον σκοπό, στους ανθρώπους και την εργασιακή επίδοση. Το σημερινό βραβείο ανήκει στους περισσότερους από 45.000 συναδέλφους μας που βιώνουν το Holcim Spirit καθημερινά και συμβάλλουν ώστε η Holcim να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως».

Από την πλευρά της η Carmen Diaz, Chief People & Sustainability Officer της Holcim αναφέρει:

«Δημιουργούμε το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, όπου το ταλέντο αναπτύσσεται μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Holcim University, η διαφορετικότητα ενθαρρύνεται και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά, ενώ η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να υλοποιούμε το όραμά μας να αποτελούμε τον κορυφαίο εταίρο για βιώσιμες κατασκευές».

Πηγή: skai.gr

