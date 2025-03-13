Λονδίνο: Στο στόχαστρο ακτιβιστών κατάστημα της Tesla

Δύο ακτιβιστές της περιβαλλοντικής ομάδας «Just Stop Oil» συνελήφθησαν την Τετάρτη αφού έριξαν πορτοκαλί υγρό πάνω σε ένα ρομπότ Optimus σε κατάστημα της Tesla στο ανατολικό Λονδίνο. Η διαμαρτυρία, που έλαβε χώρα γύρω στις 10:15 π.μ. εντός του πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου «Westfield», είχε ως στόχο να πιέσει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να δεσμευτεί για τη σταδιακή κατάργηση της καύσης ορυκτών καυσίμων έως το 2030.

Οι διαδηλωτές, η 74χρονη συνταξιούχος δασκάλα Κάθριν Ρένι Νας και ο 63χρονος συνταξιούχος φορολογικός σύμβουλος Νάιτζελ Φλέμινγκ, ανέβηκαν σε ένα βάθρο μέσα στο κατάστημα και έριξαν το υγρό πάνω στο ανθρωποειδές ρομπότ.

🚨 BREAKING: MUSK'S TESLABOT TURNED ORANGE



🔥 2 Just Stop Oil supporters have poured orange liquid latex over an Optimus robot in Westfield.



➡️ Shut down the fascists. Sign up to take action: https://t.co/guLYY5sk5C



Footage: Jamie Lowe pic.twitter.com/TqZLbGB5Wk — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) March 12, 2025

Στη συνέχεια, ξεδίπλωσαν ένα πανό της οργάνωσης και είπαν μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση αποτυγχάνει να προστατεύσει τη δημοκρατία μας από εταιρείες ορυκτών καυσίμων και δισεκατομμυριούχους πεινασμένους για εξουσία. Ενώ οι πλούσιοι ονειρεύονται ναζιστικά ρομπότ και αυτοκίνητα, αυτό που χρειαζόμαστε οι υπόλοιποι από εμάς είναι ζεστά σπίτια, καθαρή οικονομικά προσιτή ενέργεια και φθηνά μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην αφήνετε τους δισεκατομμυριούχους να αποφασίζουν για το μέλλον σας. Ας ανακτήσουμε τη δημοκρατία».

Παράλληλα, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στον Ίλον Μασκ, τόνισαν: «Αντί να χρησιμοποιεί τον πλούτο του για να βοηθήσει στην επίλυση της κλιματικής κρίσης, να μειώσει την πείνα στον κόσμο ή να βρει θεραπεία για τον καρκίνο, απολύει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, θέτοντας σε κίνδυνο την επιστήμη του κλίματος και αρνείται την υγειονομική περίθαλψη σε ευάλωτα άτομα. Πιστεύει ότι η ενσυναίσθηση είναι αδυναμία και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσει την άρνηση της κλιματικής αλλαγής, την ακραία προκατάληψη και το μίσος. Αυτός και οι δισεκατομμυριούχοι φίλοι του προσπαθούν να καταστρέψουν τη δημοκρατία και το φέρνει όλο αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Οι δύο ακτιβιστές συνελήφθησαν λίγο μετά την πράξη τους.

Πηγή: skai.gr

