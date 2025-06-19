Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2024

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €7 εκατ. ευρώ, δηλαδή €0,50 (μικτό ποσό) ανά μετοχή, από τα κέρδη χρήσης 2024 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Real Estate Services, επισφραγίζοντας τις θετικές προοπτικές της εταιρείας μετά και την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της αλλά και τα ισχυρά αποτελέσματα που κατέγραψε το 2024. Πρόκειται για ποσοστό 82,5% επί των κερδών μετά το φόρο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης, ως ημερομηνία για την αποκοπή του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 24η Ιουνίου ενώ ο προσδιορισμός των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί στις 25 του ίδιου μήνα. Η καταβολή θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου.

Έτος - ορόσημο το 2024

Για τη θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank, το 2024 ήταν η πιο σημαντική της χρονιά, καθώς, όπως ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ο CEO της Alpha Real Estate Services Γιάννης Γκάνος, από τα 24 ακίνητά που είχε στη κατοχή της μόνο ένα ακίνητο μένει για διάθεση και η μεταβίβαση του αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2025.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €30,8 εκατ., ενώ διένειμε μέρισμα συνολικού ύψους €3,64 εκατ. Από τους σημαντικότερους σταθμούς του 2024 ήταν η μεταβολή της επωνυμίας της και υπογραφή της σύμβασης με τη Skyline για αποκλειστική διαχείριση ακινήτων.

έλος, όπως ανέφερε ο CEO, στα πλαίσια της εξωστρέφειας η εταιρεία αύξησε δραστικά το ποσοστό των εσοδών της από τρίτους πελάτες σε 31% από 23% το 2023, ενώ συμμετείχε σε διαγωνισμούς του δημοσίου από τους οποίους στον ένα που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έχει ήδη ανακηρυχθεί μειοδότης.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο Γιάννης Γκάνος δήλωσε: «Είμαστε πλέον «έτοιμοι» και ανταγωνιστικοί για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών με σχέδιο και υποδομή για να υποστηρίξουμε νέες υπηρεσίες και να επιτύχουμε αυξημένα και διαφοροποιημένα έσοδα. Η εταιρεία παραμένει σταθερά δεσμευμένη προς τους μετόχους της να δημιουργεί υπεραξία και να επιστρέφει σε αυτούς ουσιαστικό μέρος των κερδών που δημιουργεί μέσα από μια ορθολογικά δομημένη μερισματική πολιτική. Υπό αυτό πρίσμα και φέτος με συνέπεια όπως στα προηγούμενα δυο έτη, η εταιρεία επιστρέφει στους μέτοχους της το 82,5% των κερδών μετά το φόρο».

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 το σύνολο των εσόδων του Ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση 2024 ανήλθε σε €21,07 εκατ. από €18,38 εκατ. το έτος 2023 αυξημένο κατά €2,69 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου, μετά το φόρο εισοδήματος για τη χρήση 2024 είναι κερδοφόρο και διαμορφώθηκε στο ποσό €8,96 εκατ. έναντι κερδών για το 2023 ποσού €4,28 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, αυξημένο κατά €4,68 εκατ. Για την Εταιρεία το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους για τη χρήση 2024 είναι κερδοφόρο και διαμορφώθηκε στο ποσό €8,46 εκατ. έναντι κερδών για το 2023 ποσού €3,61 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση αυξημένο κατά €4,85 εκατ. ήτοι κατά 134,6 %. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου για τη χρήση 2024 ανήλθαν σε ποσό €57,58 εκατ. έναντι ποσού €54,10 εκατ. της χρήσεως 2023. Οι δανειακές υποχρεώσεις, τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου είναι μηδενικές. Η αξία του συνόλου των ακινήτων του Ομίλου τα οποία έχουν χαρακτηριστεί σαν κατεχόμενα προς πώληση κατά την 31η .12.2024 ανήλθε σε €1,44 εκατ. (έναντι €19,23 εκατ. το 2023).

Σε θετική πορεία ο κλάδος ακίνητης περιουσίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate Services εκτίμησε ότι η αγορά ακινήτων παραμένει σε θετική πορεία και στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όπως σηματοδοτούν η αυξητική τάση των δεικτών τιμών των ακινήτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριμήνων και τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη. «Οι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, το οικονομικό κλίμα, ακόμη και οι επιβραδυνόμενοι αλλά θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικοδομικής δραστηριότητας αποδεικνύουν ότι η ζήτηση είναι σταθερή. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι το επίπεδο τιμών της εγχώριας της αγοράς, η ελκυστικότητα συγκεκριμένων τομέων και επιμέρους αγορών, η σταδιακή πτώση του κόστους δανεισμού και η υγιής οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, δεν θα επηρεαστούν σημαντικά από παράγοντες όπως το αυξανόμενο κόστος κατασκευής και τρέχοντες παγκόσμιοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι», σχολίασε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι στόχος της Alpha Real Estate Services είναι να αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της αγοράς και «να επιτύχει την ακόμα μεγαλύτερη εδραίωσή της ως ένας από τους μεγαλύτερους φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, έχοντας ως επενδυτική στρατηγική τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των κεφαλαίων της, καθοδηγούμενη από τις θεμελιώδεις αρχές της, όπως η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και η καινοτομία, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – Πελάτες, Προμηθευτές, Εργαζομένους κ.λπ.».

Αναλύοντας τις προοπτικές της αγοράς ανά τομέα ακινήτων, ο κ. Γκάνος εκτίμησε ότι:

- στην αγορά γραφείων τα ενοίκια θα διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα και οι αποδόσεις θα μπορούσαν να συμπιεστούν περαιτέρω μεσοπρόθεσμα, δεδομένης της ανεπαρκούς προσφοράς σύγχρονων γραφείων και τις προσδοκώμενης πτώσεις των επιτοκίων,

- στο λιανεμπόριο οι προοπτικές είναι σταθερές, λόγω της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και του ακμάζοντος τουριστικού τομέα,

- στη βιομηχανία και τα logistics αναμένεται να συνεχιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, παίρνοντας ώθηση από την περιορισμένη προσφορά σύγχρονων μονάδων και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφόρτωσης,

- στον τομέα της φιλοξενίας θα συνεχιστεί η τουριστική και επενδυτική ζήτηση, ενώ το απόθεμα των ξενοδοχείων και οι υποδομές του κλάδου επεκτείνονται και αναβαθμίζονται.

Πηγή: skai.gr

