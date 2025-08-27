Αλλαγές στους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών CO 2 των οχημάτων, όπως η μείωση των ρύπων από τα αυτοκίνητα κατά 100% έως το 2035, ζητούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες του μπλοκ.

Όπως δήλωσαν την Τετάρτη οι επικεφαλής των ενώσεων Ευρωπαίων κατασκευαστών και προμηθευτών αυτοκινήτων, οι στόχοι της ΕΕ είναι πλέον ανέφικτοι.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να φιλοξενήσει στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας στις 12 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν το μέλλον του κλάδου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διπλή απειλή: τον κινεζικό ανταγωνισμό στα ηλεκτρικά οχήματα και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Εν όψει της συνάντησης αυτής, σε επιστολή τους προς την πρόεδρο της Κομισιόν, ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Κελένιους, και ο Ματίας Ζινκ, διευθύνων σύμβουλος συστημάτων μετάδοσης κίνησης και πλαισίου της Schaeffler AG, δήλωσαν ότι είναι δεσμευμένοι στην επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών ρύπων της ΕΕ το 2050.

Ωστόσο, επεσήμαναν ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ είναι πλέον σχεδόν πλήρως εξαρτημένες από την Ασία για την προμήθεια μπαταριών, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης τις προκλήσεις των υποδομών φόρτισης, του υψηλότερου κόστους κατασκευής και των δασμών των ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν ότι το μπλοκ θα πρέπει να επανεξετάσει τους στόχους για τα νέα οχήματα, όπως η μείωση των εκπομπών CO 2 από τα επίπεδα του 2021 κατά 55% για τα αυτοκίνητα και κατά 50% για τα βαν έως το 2030 και κατά 100% και για τα δύο έως το 2035.

Κι αυτό γιατί ακόμα τα μερίδια αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο των νέων αυτοκινήτων της ΕΕ είναι μικρά, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να κατέχουν μερίδιο αγοράς περίπου 15% και τα βαν 9%.

«Η επίτευξη των άκαμπτων στόχων CO 2 για τα αυτοκίνητα και τα βαν για το 2030 και το 2035, στον σημερινό κόσμο, απλώς δεν είναι πλέον εφικτοί», σημειώνουν στην επιστολή τους, προσθέτοντας ότι οι νομικές εντολές και οι κυρώσεις δεν θα βοηθήσουν στη μετάβαση.

«Τα ηλεκτρικά οχήματα θα ηγηθούν της προσπάθειας, αλλά πρέπει επίσης να υπάρχει χώρος για (plug-in) υβριδικά, επεκτάσεις της αυτονομίας, οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης υψηλής απόδοσης, υδρογόνου και καύσιμα χωρίς άνθρακα», αναφέρουν ακόμη στην επιστολή τους.

Οι δύο επικεφαλής των ενώσεων τονίζουν επίσης ότι θα πρέπει να απενεξεταστούν οι ρυθμιστικοί κανόνες για τις εκπομπές CO 2 των βαρέων φορτηγών και των λεωφορείων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο, η Κομισιόν συμφώνησε να δώσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες επιπλέον χρόνο για να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO 2 που είχε οριστεί αρχικά για το 2025. Μέλη της κεντροδεξιάς ομάδας της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν ζήτησαν επίσης από την ΕΕ να αποσύρει την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης που είχε επιβάλει το 2035.



