Bloomberg: Η Metlen ετοιμάζεται να μπει στον FTSE 100 μόλις έναν μήνα μετά την εισαγωγή της στο LSE

Λιγότερο από ένα μήνα μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), η Metlen Energy and Metals βρίσκεται ένα βήμα πριν την είσοδό της στον FTSE 100, το «κλαμπ» των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η εταιρεία, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, θα προστεθεί στον δείκτη FTSE 100, πιθανότατα εις βάρος της κατασκευαστικής εταιρείας Taylor Wimpey, της μικρότερης σε αξία μετοχής του δείκτη, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναθεώρηση του δείκτη από την FTSE Russell. Οι αλλαγές υπόκεινται σε τελική αναθεώρηση που θα βασιστεί στις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθεί την επόμενη μέρα.

Όπως σημειώνει ακόμη το Bloomberg, η Metlen έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μια κίνηση που ορισμένοι αναλυτές περίμεναν να οδηγήσει στην ένταξή της σε δείκτες όπως ο FTSE 100. Με κεφαλαιοποίηση ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, η εταιρεία είναι μία από τις πρώτες που εκμεταλλεύτηκαν τους νέους κανόνες εισαγωγής που επιτρέπουν την ένταξη μετοχών που δεν είναι αποτιμώνται σε στερλίνες στους δείκτες FTSE Russell.

Η ένταξη στον FTSE 100 έχει τη δυνατότητα να ωθήσει την αύξηση της ζήτησης για τις μετοχές από τα funds που παρακολουθούν τον δείκτη.

Στο μεταξύ, η Taylor Wimpey οδεύει προς την έξοδο από τον εν λόγω δείκτη, μετά από πτώση 19% της μετοχής της από την αρχή του έτους, με τη χρηματιστηριακή της αξία να διολισθαίνει σε περίπου 3,5 δισ. λίρες (4,7 δισ. δολάρια). Η μετοχή σημείωσε πτώση τον περασμένο μήνα, αφού η κατασκευαστική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 222 εκατ. λίρες για την κάλυψη του κόστους επισκευής μη ασφαλών κτιρίων, σχεδόν το διπλάσιο ποσό από την προηγούμενη πρόβλεψη.

Η Taylor Wimpey είναι μία από τις έξι μετοχές που πρόκειται να ενταχθούν στον δείκτη FTSE 250 των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την ενδεικτική αναθεώρηση της FTSE Russell. Άλλες μετοχές περιλαμβάνουν την Johnson Service Group και την Oxford Biomedica. Αυτές που βρίσκονται αντιμέτωπες με διαγραφή από τον FTSE 250 περιλαμβάνουν την Asos, την Auction Technology Group και την Bloomsbury Publishing.

Πηγή: skai.gr

