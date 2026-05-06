Ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση η Samsung - Ποιες άλλες είναι στη λίστα

Οι μετοχές της Samsung Electronics εκτινάχθηκαν περισσότερο από 15% την Τετάρτη, ωθώντας την κεφαλαιοποίηση του κολοσσού των ημιαγωγών πάνω από το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται μαζικά σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Samsung έγινε η δεύτερη ασιατική εταιρεία που ξεπέρασε το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, μετά την TSMC. Η εταιρεία ξεπέρασε για πρώτη φορά αυτό το επίπεδο κεφαλαιοποίησης στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε ιστορικό υψηλό και βρίσκεται σε τροχιά για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία της.

Το ράλι ακολούθησε τα αποτελέσματα - ρεκόρ πρώτου τριμήνου της Samsung την περασμένη εβδομάδα, σημειώνει το CNBC. Τα λειτουργικά κέρδη εκτινάχθηκαν περισσότερο από οκτώ φορές, στα 57,2 τρισεκατομμύρια γουόν, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό, στα 133,9 τρισεκατομμύρια νοτιοκορεατικά γουόν.

Τα λειτουργικά κέρδη πρώτου τριμήνου της Samsung ξεπέρασαν επίσης τα συνολικά κέρδη ολόκληρου του 2025, που ανήλθαν σε 43,6 τρισεκατομμύρια γουόν.

Ακολούθησε δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Apple είχε διερευνητικές συνομιλίες με τη Samsung και την Intel για την παραγωγή chip για συσκευές Apple στις ΗΠΑ, ενδεχομένως διαφοροποιώντας την παραγωγή πέρα από τον μακροχρόνιο προμηθευτή της, την TSMC.

Ποιες εταιρείες έχουν κεφαλαιοποίηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Συνολικά 13 εταιρείες έχουν κεφαλαιοποίηση άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Στην κορυφή βρίσκεται η Nvidia, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Alphabet και η Apple.

1.Nvidia: 4,775 τρισ.

2.Alphabet (Google): 4,655 τρισ.

3.Apple: 4,173 τρισ.

4.Microsoft: 3,055 τρισ.

5.Amazon: 2,942 τρισ.

6.TSMC: 2,045 τρισ.

7.Broadcom: 2,023 τρισ.

8.Saudi Aramco: 1,790 τρισ.

9.Meta Platforms (Facebook): 1,535 τρισ.

10.Tesla: 1,462 τρισ.

11.Samsung: 1,197 τρισ.

12.Walmart: 1,042 τρισ.

13.Berkshire Hathaway: 1,004 τρισ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.