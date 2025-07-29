Στις 4 Νοεμβρίου θα εξετάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού εάν συντρέχει παράβαση της νομοθεσίας ανταγωνισμού περί κάθετων συμπράξεων στις αγορές σχολικών ειδών, παιχνιδιών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών της εταιρείας PUBLIC, με προμηθευτές της, καθώς και τις προτεινόμενες από την PUBLIC δεσμεύσεις.

Η διάρκεια της πιθανολογούμενης παράβασης εκτείνεται από το 2017 έως σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τίτλο «Εισήγηση περί κάθετων συμπράξεων στις αγορές σχολικών ειδών, παιχνιδιών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών» αναφέρει τα εξής:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 4 Νοεμβρίου 2025 για να εξετάσει, κατόπιν της Έκθεσης του αρμόδιου Εισηγητή, εάν συντρέχει παράβαση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ανταγωνισμού περί κάθετων συμπράξεων της εταιρίας με την επωνυμία PUBLIC RETAIL A.E. (εφεξής «PUBLIC») με προμηθευτές της, καθώς και τις προτεινόμενες από την PUBLIC δεσμεύσεις.

Η υπόθεση αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα για την εξέταση τυχόν παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στις αγορές

α) εισαγωγής/κατασκευής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού και κασετινών,

β) παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων και

γ) εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας μεγάλων/λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Βάσει της διενεργηθείσας έρευνας η σύμβαση μεταξύ της PUBLIC και ορισμένων προμηθευτών της περιλαμβάνει όρο περί «προστασίας τιμής» (price protection) σε περίπτωση μειωμένων τιμών ανταγωνιστών - λιανοπωλητών της PUBLIC, ο οποίος δύναται, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσει τον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή σε συμφωνία καθορισμού τιμών μεταπώλησης (ΚΤM) με τα μέλη του δικτύου του. Η διάρκεια της πιθανολογούμενης παράβασης εκτείνεται από το 2017 έως σήμερα.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι προτεινόμενες από την εταιρεία PUBLIC δεσμεύσεις - οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν σε κατάργηση του συμβατικού όρου - αντιμετωπίζουν πλήρως όλες τις πτυχές των πιθανολογούμενων προβλημάτων ανταγωνισμού στις υπό εξέταση αγορές.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εξετάσει εάν η υποβληθείσα πρόταση δεσμεύσεων της PUBLIC είναι σύμφωνη με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων, επί των πιθανολογούμενων κατά τη σχετική εισήγηση προβλημάτων ανταγωνισμού.

Υπογραμμίζεται ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

