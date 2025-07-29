Η Boeing ανακοίνωσε μικρότερες ζημιές το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καθώς η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών αύξησε την παραγωγή και τις παραδόσεις, ανακάμπτοντας μετά από μια μεγάλη απεργία που σταμάτησε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πέρυσι.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 1,5% κατά την προσυνεδριακή διαπραγμάτευση.



Μετά από καθυστερήσεις στην παραγωγή της ναυαρχίδας της 737 MAX, η Boeing αύξησε τη μηνιαία παραγωγή της φέτος, σημειώνει το Reuters.

«Καθώς συνεχίζουμε να εκτελούμε το σχέδιο ασφάλειας και ποιότητας, υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στις δραστηριότητές μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Κέλι Όρτμπεργκ σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους της Boeing την Τρίτη.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ είχε περιορίσει την παραγωγή των αεροσκαφών 737 MAX της Boeing μετά από μια έκρηξη στον αέρα σε ένα σχεδόν καινούργιο αεροσκάφος τον Ιανουάριο του 2024.



Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει παραδώσει 206 αεροσκάφη 737 MAX.

Η εταιρεία αύξησε επίσης την παραγωγή Βoeing787 στο εργοστάσιό της στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, από πέντε αεροσκάφη το μήνα σε επτά.

Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους, η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών έχει κλείσει 668 παραγγελίες, ή 625 καθαρές παραγγελίες μετά τις ακυρώσεις.

Η βελτίωση των παραδόσεων σηματοδοτεί ένα καίριο βήμα στην προσπάθεια της Boeing να ανακάμψει από την διακοπή της παραγωγής και κρίσεων που συσσώρευσαν χρέος, αναδεικνύοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της επιτάχυνσης της παραγωγής για την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας.

Η κατασκευάστρια αεροσκαφών εμφάνισε καθαρές ζημίες 612 εκατ. δολαρίων ή 92 σεντς ανά μετοχή για το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, έναντι 1,44 δισ. δολαρίων ή 2,33 δολαρίων ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, η Boeing συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις από τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού που καθυστέρησαν την παραγωγή και περιόρισαν την ικανότητά της να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της αεροδιαστημικής. Το 2024 κατέγραψε ζημιές σχεδόν 12 δισ. δολαρίων λόγω των προκλήσεων σε όλες τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες της, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων στα αμυντικά της προγράμματα.

Παραμένει επίσης εκτεθειμένη στους σαρωτικούς δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος των εξαρτημάτων και να επιβαρύνουν περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη αλυσίδα εφοδιασμού.

Τα έσοδα της Boeing για το τρίμηνο μέχρι τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 35% στα 22,75 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

