Την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για τουλάχιστον 10 έτη, ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία που πρόκειται να παραχωρηθεί περιλαμβάνει το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, το Λαϊκό Λαχείο, το Κρατικό Λαχείο υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως, το Εθνικό Λαχείο και το Έκτακτο ή Ειδικό Λαχείο που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑELLE).

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην Α’ Φάση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 23 Ιουλίου 2025 και ώρα 16:00. Στη Β’ Φάση, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Σήμερα, το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων».

Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου: Πρόσκληση Growthfund.

Πηγή: skai.gr

