Την άμεση αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ψηφιακού Πελατολογίου για τα συνεργεία επισκευής οχημάτων, ζητάει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ), επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου, χωρίς προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους, επιβαρύνοντάς τες με νέα, δυσανάλογα διοικητικά και τεχνικά βάρη.

Με επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλή, το ΒΕΑ κατέθεσε παρατηρήσεις και προτάσεις, με στόχο την τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής του ψηφιακού πελατολογίου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των μικρών συνεργείων.

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Δαμίγος, δηλώνει σχετικά ότι: «Η ψηφιακή μετάβαση είναι στρατηγικός στόχος της ελληνικής οικονομίας και ως Επιμελητήριο τη στηρίζουμε ενεργά. Ωστόσο, δεν μπορεί να επιβάλλεται με οριζόντιους και τιμωρητικούς όρους, αγνοώντας την πραγματικότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς».

Τι ζητά το ΒΕΑ για τα μέλη του:

- Η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου στα συνεργεία αυτοκινήτων, χωρίς πρόβλεψη για τις τεχνικές, οργανωτικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες του κλάδου, δημιουργεί νέα βάρη και σοβαρούς κινδύνους για την επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων.

- Ζητούμε άμεσα, την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου και τη διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού, δίκαιου και αναλογικού πλαισίου. Η πολιτεία οφείλει να σχεδιάζει μεταρρυθμίσεις με τη συμμετοχή των επαγγελματιών - όχι ερήμην τους ώστε η ψηφιακή πρόοδος να μην εξελίσσεται σε εργαλείο αποκλεισμού.

- Ειδικά στον τομέα της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, τα μικρά συνεργεία λειτουργούν με εντελώς διαφορετικές δυνατότητες και ροές εργασίας, συγκριτικά με τις μεγάλες και πλήρως ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις.

Τα σημεία που αναδεικνύει το ΒΕΑ στη επιστολή, προς τον υπουργό είναι τα εξής παρακάτω:

• Ανεπάρκεια τεχνικής υποδομής σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, ιδιαίτερα ατομικές ή οικογενειακές, που δεν διαθέτουν εξοπλισμό ή γνώση, για την άμεση συμμόρφωση. Παράλληλα, δεν έχει προβλεφθεί καμία ουσιαστική τεχνική ή εκπαιδευτική υποστήριξη, ιδίως για τους επαγγελματίες μεγαλύτερης ηλικίας ή χωρίς ψηφιακή εξοικείωση.

• Περίπλοκη καθημερινότητα λειτουργίας των συνεργείων, που δεν επιτρέπει την αυστηρή τυποποίηση μέσω ψηφιακής φόρμας: περιστατικά όπως προσωρινή είσοδος οχήματος, παραπομπή σε άλλο τεχνικό (π.χ. ηλεκτρολόγο, φανοποιείο) ή μικρές δωρεάν παρεμβάσεις, καθιστούν τη χρήση του ψηφιακού πελατολογίου ανεφάρμοστη στην πράξη χωρίς να παρεμποδίζεται η εργασία.

• Αυξημένος διοικητικός φόρτος και γραφειοκρατία, με ασαφή όρια ως προς τις εργασίες που πρέπει να καταχωρούνται, προκαλώντας σύγχυση και νομική επισφάλεια.

• Ανησυχία για τη χρήση των καταγεγραμμένων δεδομένων από τις φορολογικές αρχές, χωρίς σαφή κριτήρια ή περίοδο προσαρμογής, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση και αίσθημα ανασφάλειας.

• Ενίσχυση των ήδη ισχυρών, καθώς το μέτρο ευνοεί επιχειρήσεις με λογιστήρια, τεχνικό προσωπικό και έτοιμη υποδομή, εντείνοντας τον ανταγωνισμό εις βάρος των μικρών και λιγότερο οργανωμένων μονάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΒΕΑ προτείνει τη διαμόρφωση ενός νέου λειτουργικού και ρεαλιστικού πλαισίου, που να περιλαμβάνει:

1 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής του ψηφιακού πελατολογίου για τα μικρά συνεργεία.

2 Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των επαγγελματιών, με παράλληλη ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για αναβάθμιση υποδομών.

3 Διαχωρισμό των καταχωρήσεων σε εκείνες που αφορούν εσωτερική διαχείριση και σε εκείνες που σχετίζονται με ελεγκτικούς ή φορολογικούς σκοπούς.

4 Θεσμική συμμετοχή των εκπροσώπων του κλάδου στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής.

