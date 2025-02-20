Πρόσβαση σε σημαντική τεχνογνωσία, αλλά και τη δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές, δίνει στον όμιλο Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη η επέκταση της στρατηγικής του συνεργασίας με τον ιαπωνικό όμιλο Mitsui, μέσω της θυγατρικής του Certis Belchim, η οποία και από σήμερα είναι κάτοχος του 30% της ελληνικής εταιρείας φυτοπροστασίας και γεωργικών εφοδίων, της Κ&Ν Ευθυμιάδης.

Η εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ιστορική και μακροχρόνια, και η είσοδος του ομίλου Mitsui στο μετοχικό κεφάλαιο της Κ&ΝΕ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης από έναν διεθνή κολοσσό, αλλά και το εχέγγυο ότι η ελληνική εταιρεία θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε νέα, υψηλής προστιθέμενης αξίας, προϊόντα φυτοπροστασίας και θρέψης για πολλά χρόνια ακόμα.

Στο μεταξύ, για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στην αγορά των Βαλκανίων, δημιουργήθηκε μια νέα κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών με την επωνυμία KCB Agriscience B.V (εδρεύει Ολλανδία), στην οποία η Certis Belchim και ο Όμιλος Ευθυμιάδη έχουν μερίδιο 70% και 30% αντίστοιχα. Η κοινοπραξία αυτή δραστηριοποιείται ήδη στις κυριότερες χώρες των Βαλκανίων, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Μολδαβία και η Αλβανία, ενώ φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως ένας εκ των ηγετών της ευρύτερης περιοχής στον τομέα αυτό.

«Πρόκειται για μία στρατηγική συμφωνία με έναν όμιλο επτά φορές μεγαλύτερο από εμάς στα 90 χρόνια της εταιρείας», επισήμανε στη διάρκεια της αποψινής εκδήλωσης ο πρόεδρος της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ, Νίκος Ευθυμιάδης και σημειώνοντας ότι με τον όμιλο Mitsui, «μοιραζόμαστε κοινές αξίες», τόνισε ότι «ήδη κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν φτάσουμε στα 100 μας χρόνια».

Τόνισε ότι η έρευνα και η ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή και η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας θα παίξουν τον κρισιμότερο ρόλο στο μέλλον, ενώ στην τοποθέτησή του, ο κ. Ευθυμιάδης, έκανε μια ιστορική αναδρομή της επιχειρηματικής του πορείας και συγκινημένος ξεκίνησε την αφήγησή του από την εποχή που ο πατέρας του και η οικογένεια του ξεκινούσαν από τη Μικρά Ασία.

Τα οφέλη της στρατηγικής συνεργασίας με τη Mitsui

«Μέσα στον παγκόσμιο κυκεώνα οι στρατηγικές συνεργασίες είναι για εμάς αδήριτη ανάγκη για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας και να βελτιωθεί η λειτουργική της δομή. Η συμπόρευσή μας με τη Mitsui, σταθερό συνεργάτη μας πολλά χρόνια, υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική. Μιλάμε για μία στρατηγική συμφωνία που αφορά και χώρες των Βαλκανίων, ο τζίρος μας θα αυξηθεί, θα βγάλουμε νέα προϊόντα, ενώ θα αποκτήσουμε και περαιτέρω τεχνογνωσία. Με αυτή τη συμμαχία, η εταιρεία μας εισάγει λειτουργική τεχνογνωσία από μία μεγαλύτερη. Καλύπτουμε σημαντικά κενά του χαρτοφυλακίου μας, κυρίως στις αροτραίες καλλιέργειες, είναι μια τεράστια ευκαιρία για εμάς», επισήμανε στην τοποθέτησή του ο διευθύνων σύμβουλος της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ, Βάσος Ευθυμιάδης. «Είμαστε μια ήρεμη δύναμη στο χώρο και διατηρούμε τη σταθερότητά μας στον κλάδο», υπογράμμισε.

Μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ, Βάσος Ευθυμιάδης λέγοντας ότι «ο κόσμος ήρθε τούμπα τα τελευταία χρόνια», εξήγησε ότι «πλέον υπάρχει έντονη πολιτική αστάθεια, είμαστε αντιμέτωποι με συνεχείς τάσεις αναθεωρητισμού στο παγκόσμιο περιβάλλον, το κόστος ενέργειας έχει αυξηθεί πολύ, ενώ ο δομικός πληθωρισμός απειλεί». Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ότι «χρειαζόμαστε ενεργειακή αυτονομία, αμυντική θωράκιση, επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια και η Ευρώπη "τρέχει"».

Βέβαια, όπως είπε:«Η στρατηγική σημασία της αγροτικής οικονομίας δεν αμφισβητείται από κανέναν, η βιομηχανία στην Ευρώπη πρέπει να έχει τον χρόνο και το χώρο να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Χρειάζεται κοινή λογική, δεν είναι δυνατό να λες θα μειώσω ξαφνικά τα φυτοφάρμακα 50%. Θέλουμε την πράσινη μετάβαση αλλά με κοινή λογική. Ο κλάδος των αγροτικών εφοδίων βιώνει μία περίοδο έντονης συγκέντρωσης καθώς έρευνα και ανάπτυξη έχουν γίνει πολύ ακριβές, κυριαρχούν σήμερα οι μεγάλες εταιρείες», τόνισε.

Για πρώτη φορά, το 2024, ο τζίρος έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ

«Δραστηριοποιούμαστε μεταξύ άλλων στην παραγωγή και εμπορία αγροδιατριφικών προϊόντων, στη φυτοπροστασία, στις εργαστηριακές αναλύσεις θέλουμε να φέρνουμε τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι», επισήμανε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ, Ευθύμης Ευθυμιάδης και πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις του ομίλου είναι όλες στην Ελλάδα και διευρύνονται συνεχώς οι τομείς δραστηριότητας με τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών.«Έχουμε πάνω από 500 εργαζόμενους και το 2024 ο τζίρος μας ξεπέρασε για πρώτη φορά στα 90 χρόνια λειτουργίας μας τα 100 εκατ. ευρώ», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο όραμά του για περαιτέρω διείσδυση στην αγορά της Τουρκίας (σπόροι βαμβακιού, καλαμποκιού), ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά «είμαστε σε γραμμή αφετηρίας να "πάμε" στη μεσογειακή Ευρώπη, προς τα δυτικά της Ελλάδας».

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος είπε ότι η Veltia, η εταιρεία του ομίλου που δραστηριοποιείται στις εργαστηριακές αναλύσεις, αναλύει πάνω από 200.000 δείγματα ετησίως, τόνισε ότι στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων η Lucia's Farm παράγει και διανέμει μεταξύ άλλων πατάτες, ντομάτες, κεράσια και στον τομέα των σπόρων, η K&N Ευθυμιάδης διαθέτει ηγετική θέση.

«Η συνεργασία μας με τον όμιλο Ευθυμιάδη χρονολογείται από το 1989, θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας σε αυτό το νέο ταξίδι», επεσήμανε ο γενικός διευθυντής στον τομέα αγροδιατροφής του ιαπωνικού ομίλου της Mitsui, Hitoshi Kudo.

«Επενδύουμε κάθε χρόνο 30 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη, συνεχώς μεγαλώνουμε, επενδύουμε, προχωράμε, ακόμα όμως μαθαίνουμε. Η Mitsui μέσα από τη Certis Belchim έχει την ευκαιρία να έχει παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά», τόνισε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Certis Belchim, Mark Waltham.

