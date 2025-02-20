Γερμανία: Πτώση στις πωλήσεις και στα κέρδη της Mercedes, κυρίως λόγω της μείωσης της ζήτησης από την Κίνα

Πτώση κατά 31% κατέγραψαν το 2024 τα λειτουργικά κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας Mercedes, κυρίως λόγω της μείωσης της ζήτησης από την κινεζική αγορά, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του ομίλου Όλα Κελένιους, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα αφενός «πρόγραμμα απόδοσης» για εξοικονόμηση πόρων, αφετέρου «τη μεγαλύτερη επίθεση νέων προϊόντων εδώ και δεκαετίες».

Σύμφωνα με τον κ. Κελένιους, οι πωλήσεις πέρυσι μειώθηκαν κατά 4,5% στα 145,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το τρέχον έτος, καθώς το περιβάλλον της αγοράς παραμένει δύσκολο, δεδομένης της ασθενούς ζήτησης από την Κίνα και ενόψει της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Mercedes ανακοίνωσε «πρόγραμμα απόδοσης», το οποίο θα έχει ως στόχο την εξοικονόμηση πόρων. «Λαμβάνουμε τώρα μέτρα για να γίνουμε πιο δυναμικοί, ταχύτεροι και ισχυρότεροι», δήλωσε ο Όλα Κελένιους και έκανε λόγο για ενίσχυση του μοντέλου των πωλήσεων στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους. Στον τομέα της παραγωγής, στόχος της εταιρίας είναι το κόστος να μειωθεί κατά 10% έως το 2027.

Λόγω της μείωσης των κερδών, οι μέτοχοι θα λάβουν χαμηλότερο μέρισμα, με το διοικητικό συμβούλιο να προτείνει 4,30 ευρώ ανά μετοχή έναντι 5,30 ευρώ που δόθηκε πέρυσι, ενώ και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναμένουν περικοπές στα μπόνους απόδοσης και επιτυχίας της εταιρίας και κατάργηση των μπόνους επετείου. Ενδεικτικά, οι 90.000 εργαζόμενοι της Mercedes στη Γερμανία οι οποίοι καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις λαμβάνουν μέχρι τώρα 5.000 ευρώ ετησίως ως μερίδιο στη συνολική επιτυχία της εταιρίας. Σύμφωνα με το συμβούλιο των εργαζομένων, σχεδιάζονται και περικοπές στις θέσεις εργασίας, αλλά έως το 2030 ισχύει η εγγύηση απασχόλησης. Οι περίπου 166.000 εργαζόμενοι παγκοσμίως θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό «με μαχητικό πνεύμα» και δεν θα πρέπει να επαναπαυτούν. «Όταν έρχονται καινούργια ζώα στη ζούγκλα, πρέπει να προσαρμοστούμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κελένιους.

Προκειμένου να εξοικονομήσει από το κόστος παραγωγής, η Mercedes σχεδιάζει να μετεγκαταστήσει παραγωγικές μονάδες σε χώρες με χαμηλό εργασιακό κόστος. Το μερίδιο παραγωγής σε τέτοιες χώρες θα αυξηθεί από το 15% επί της συνολικής παραγωγής που είναι σήμερα στο 30% τα επόμενα χρόνια, διευκρίνισε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρίας Χάραλντ Βίλχελμ. Εντός των επόμενων τριών ετών, η παραγωγική ικανότητα εντός Γερμανίας θα μειωθεί κατά 100.000 μονάδες και θα αυξηθεί κατά 200.000 μονάδες στο εργοστάσιο της εταιρίας στην Ουγγαρία.

Ακόμη όμως και στην εγχώρια αγορά της Γερμανίας, τα μοντέλα της ιστορικής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν τα πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά. Το 2024 το μερίδιό τους στην αγορά μειώθηκε κατά 23% σε σχέση με το 2023 και δεν αναμένεται να αυξηθεί το 2025, καθώς θα είναι περιορισμένος και ο αριθμός νέων μοντέλων που θα λανσαριστούν. Ειδικά στην αγορά της Κίνας, αλλά και αλλού, τα ηλεκτρικά μοντέλα της Mercedes δεν πωλούν όσο θα ήλπιζε η εταιρία, σε σημείο που να αναθεωρείται ο στόχος για αποκλειστική παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 2030. Η εταιρία έχει αποφασίσει πλέον να συνεχίσει να προσφέρει κινητήρες εσωτερικής καύσης και τη δεκαετία του '30, εφόσον υπάρχει ζήτηση.

Η στρατηγική του Όλα Κελένιους να επικεντρωθεί η παραγωγή στα μοντέλα πολυτελείας δέχεται τώρα κριτική, καθώς οδήγησε σε αύξηση των τιμών. Το 2023 επιτεύχθηκε κέρδος 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, λόγω και της αύξησης της μέσης τιμής πώλησης ενός μοντέλου από 51.000 ευρώ το 2019 σε 74.600 ευρώ το γ΄τρίμηνο του 2023. Η μείωση των πωλήσεων όμως τώρα επηρεάζει κυρίως την κορυφαία κατηγορία, με 14% λιγότερες πωλήσεις στην S-Class και G-Class. Οι δε πωλήσεις των ηλεκτρικών ναυαρχίδων, EQE και EQS, θεωρείται απογοητευτική. Ο Στέφαν Ράιντλ από το Ινστιτούτο Οικονομίας Αυτοκινήτου στο Γκάισλινγκεν δήλωσε στο ARD ότι η εστίαση στην premium κατηγορία είναι ορθή, αλλά θα πρέπει επειγόντως να παρουσιαστούν νέα μοντέλα.

Ειδικά σχετικά με την κινεζική αγορά, η κρίση ακινήτων επηρεάζει κυρίως τους πλουσιότερους Κινέζους, τους παραδοσιακούς δηλαδή πελάτες της Mercedes. Επιπλέον, οι εγχώριοι προμηθευτές εισέρχονται πλέον δυναμικά στην αγορά με πολυτελή ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και φαίνεται ότι είναι και περισσότερο εναρμονισμένοι με τις ανάγκες των πελατών τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.