Η Intracom Telecom στην Έκθεση MWC στη Βαρκελώνη, με τεχνολογίες αιχμής

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών στη Βαρκελώνη, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2025 συμμετέχει για ακόμη μια φορά η Intracom Telecom. Στο περίπτερο της #7B44 στο Hall 7, η εταιρεία θα παρουσιάσει τις τεχνολογίες αιχμής που αναπτύσσει οι οποίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα πελατών και κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα, η Intracom Telecom θα παρουσιάσει το νέο της χαρτοφυλάκιο για σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA) και μεταφορά δεδομένων. Οι τελευταίες καινοτομίες της εταιρίας στον τομέα FWA σε χιλιοστομετρικές συχνότητες (mmWave), οι οποίες θα επιδειχθούν στην έκθεση, αφορούν στην ασύρματη σύνδεση συνδρομητών με ταχύτητες έως 2Gbps, με εμβέλεια άνω των 8 χλμ. Η εταιρεία θα παρουσιάσει επίσης τις λύσεις τεχνολογίας E-Band προσφέροντας συμμετρικές ταχύτητες έως 38Gbps και διασύνδεση ιδιαίτερα μεγάλων αποστάσεων, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής 5G/5G+. Το χαρτοφυλάκιο επίσης θα περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες για 5G Backhaul, προσφέροντας ασύρματη μετάδοση Multi-Gigabit. Τέλος, θα παρουσιαστεί η Πλατφόρμα Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Δικτύων, η οποία απλοποιεί την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση σε διάφορα περιβάλλοντα δικτύου.

Επιπλέον, ο Όμιλος θα παρουσιάσει τις κεραίες υψηλής απόδοσης με τεχνολογία έξυπνης ανίχνευσης (Intelligent Beam Tracking), εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση δικτύου και εξαιρετική συνδεσιμότητα, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Στον τομέα του λογισμικού, η Intracom Telecom θα αναδείξει λύσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα, την ποιότητα της εμπειρίας (QoE) και την εμπειρία πελατών (CX). Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα παρουσιάσει πλατφόρμες που έχουν εμπλουτιστεί με νέες δυνατότητες οι οποίες βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των κέντρων δεδομένων και των δικτύων ραδιοπρόσβασης, που βασίζονται στο OpenRAN. Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ενισχύουν την απόδοση μέσω ακριβούς πρόβλεψης κρίσιμους δείκτες (KPI) και μοντελοποίησης ψηφιακών διδύμων (digital twin) για τη RAN υποδομή.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών αναμένεται να επικεντρωθεί στη νέα έκδοση της ενοποιημένης πλατφόρμας Data & AI, η οποία δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να υλοποιούν εφαρμογές Generative AI, αξιοποιώντας τόσο εμπορικά όσο και open-source γλωσσικά μοντέλα. Παράλληλα, η ενσωμάτωση AI Agents επιτρέπει την αυτοματοποίηση σύνθετων και απαιτητικών εργασιών, προσφέροντας ασυναγώνιστη αποδοτικότητα κόστους και επιταχύνοντας τον χρόνο εισόδου στην αγορά.



Ο κ. Αλέξανδρος Ταρνάρης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της Intracom Telecom, δήλωσε: «Το Παγκόσμιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών MWC 2025 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε πώς οι καινοτόμες λύσεις μας διευκολύνουν τους παρόχους και τους ISP να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων δικτύων. Συμμετέχουμε σε αυτήν την έκθεση από το 2007 παρουσιάζοντας κάθε χρόνο νέες τεχνολογίες που αναπτύσσει η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης. Φέτος, οι λύσεις μας επικεντρώνονται στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της εμπειρίας των πελατών, μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI), FWA, 5G και αρκετών άλλων».

