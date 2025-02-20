Στο τροχιά ανάκαμψης η Alibaba - Αύξηση πωλήσεων 8% το δ΄ τρίμηνο

Αύξηση πωλήσεων με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα ενός και πλέον χρόνου παρουσίασε το δ' τρίμηνο του 2024 η Alibaba Group Holding, σε μια εξέλιξη που αντανακλά την ανάκαμψη των εμπορικών δραστηριοτήτων της αλλά και τα άλματα που έχει σημειώσει στον κρίσιμο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις ύψους 280,2 δισ. γουάν (38,6 δισ. δολαρίων), αυξημένες κατά 8%, το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, αφού τα έσοδα και από τις υπηρεσίες cloud κατέγραψαν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο σε διάστημα περίπου δύο ετών.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επανέλθει σε τροχιά ανάκαμψης μετά τη βάναυση καταστολή που υπέστη από το Πεκίνο, που της στέρησε την κυρίαρχη θέση της στον τομέα του διαδικτυακού εμπορίου στην Κίνα. Η ανάκαμψη της εταιρείας ξεκίνησε το 2024, αφότου ο Joe Tsai και ο Eddie Wu -δύο από τα πιο έμπιστα στελέχη του συνιδρυτή της, Jack Ma- ανέλαβαν ξανά το τιμόνι και εστίασαν στην τεχνητή νοημοσύνη και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το τμήμα cloud, το οποίο «φιλοξενεί» τα διάφορα έργα της εταιρείας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και παρέχει επίσης υπολογιστική ισχύ για τρίτου, παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 13% στα 4,3 δισ. δολάρια. Ισχυρή άνοδο κατά 32% παρουσίασαν και οι διεθνείς πωλήσεις του τμήματος εμπορίου, χάρη στις επιδόσεις των υπερπόντιων πλατφορμών της εταιρείας, όπως η AliExpress και η Trendyol.

Η Alibaba είδε την κεφαλαιοποίησή της να αυξάνεται κατά περίπου 100 δισ. δολαρίων το 2025, συνεχίζοντας όμως να απέχει παρασάγγας από το επίπεδο που βρισκόταν πριν το Πεκίνο ξεκινήσει την επιχείρηση καταστολής των κυρίαρχων εταιρειών τεχνολογίας στην Κίνα.

Ο ίδιος ο Ma συμμετείχε στους λίγους εκλεκτούς του κινεζικού τομέα τεχνολογίας που συμμετείχαν σε μια συνάντηση που συγκάλεσε αυτήν την εβδομάδα ο Σι Τζινπίνγκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Alibaba στην ομάδα των επιχειρήσεων που χαίρουν της εύνοιας του Πεκίνου.

Πηγή: The Washington Post

