Hellenic Train :Καταργούνται αύριο δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία

Την Τετάρτη 18/2/2026 αναστέλλονται τα δρομολόγια 1380 (Πύργος-Ολυμπία) και 1381 (Ολυμπία-Κατάκολο) στη γραμμή Κατάκολο-Πύργος-Ολυμπία, λόγω βλάβης συρμού

Τρένο Hellenic Train

Καταργούνται αύριο Τετάρτη 18/02/2026 τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού:

1380 (Πύργος - Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1381 (Ολυμπία - Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1382 (Κατάκολο - Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1383 (Ολυμπία - Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1384 (Πύργος - Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1385 (Ολυμπία - Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1386 (Κατάκολο - Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση» επισημαίνει σε ανακοίνωση της η εταιρεία .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Hellenic Train μεταφορές ΟΣΕ τρένο σιδηροδρομικές γραμμές δρομολόγια
