Παραιτήθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) ο πρόεδρος Γιάννης Μπρατάκος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Σημειώνεται ότι στις πρόσφατες εκλογές ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Βουτσινάς, αναδείχθηκε πρόεδρος της ΚΕΕΕ, συγκεντρώνοντας συνολικά 69 ψήφους, ενώ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος, έλαβε 49 ψήφους και κατέλαβε τη θέση του Ε' αντιπροέδρου.
- ΙΟΒΕ: Σημαντικά οικονομικά αλλά και κοινωνικά οφέλη από την δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός
- ΓΕΜΗ: Άνοιξαν 17.082 επιχειρήσεις μέσα στο 2025 και έβαλαν «λουκέτο» 5.107
- «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων»: Έμμισθη πρακτική εργασία για νέες και νέους μηχανικούς στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της METLEN
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.