Παραιτήθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος

Στις πρόσφατες εκλογές ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Βουτσινάς, αναδείχθηκε πρόεδρος της ΚΕΕΕ με 69 ψήφους

Γιάννης Μπρατάκος

Παραιτήθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) ο πρόεδρος Γιάννης Μπρατάκος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι στις πρόσφατες εκλογές ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Βουτσινάς, αναδείχθηκε πρόεδρος της ΚΕΕΕ, συγκεντρώνοντας συνολικά 69 ψήφους, ενώ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος, έλαβε 49 ψήφους και κατέλαβε τη θέση του Ε' αντιπροέδρου.

