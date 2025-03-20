Παραιτήθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) ο πρόεδρος Γιάννης Μπρατάκος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι στις πρόσφατες εκλογές ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Βουτσινάς, αναδείχθηκε πρόεδρος της ΚΕΕΕ, συγκεντρώνοντας συνολικά 69 ψήφους, ενώ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος, έλαβε 49 ψήφους και κατέλαβε τη θέση του Ε' αντιπροέδρου.

Πηγή: skai.gr

