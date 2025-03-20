Υπερτριπλάσιος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν ανοίξει μέσα στο 2025, σε σύγκριση με αυτές που έκλεισαν, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ, Ιανουάριος 2025 - μέσα Μαρτίου 2025) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΚΕΕΕ, που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα της, άνοιξαν 17.082 επιχειρήσεις και έβαλαν «λουκέτο» 5.107 αντίστοιχα.

Πέρυσι, το ίδιο χρονικό διάστημα, είχαν ανοίξει 21.631 επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδρύσεις ήταν κατά 21,03% περισσότερες από τις φετινές. Επίσης, το 2024, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, είχαν κλείσει 6.733 επιχειρήσεις, δηλαδή ήταν κατά 24,15% περισσότερα τα «λουκέτα» στις αρχές του 2024, από τους 2,5 πρώτους μήνες του 2025.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν το 2025 είναι Ατομικές (6.416), με τις ΕΕ και τις ΙΚΕ να έπονται, με 4.402 και 3.193 ιδρύσεις, αντίστοιχα. Ακολουθούν οι ΟΕ (2.470), ΑΕ (364), Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ. (138), Κοινοπραξία (49), ΕΠΕ (20), Υποκατάστημα Αλλοδαπής (16), Κοιν.Σ.Επ. (12) και Συνεταιρισμός Εργαζομένων (2).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

