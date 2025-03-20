ΙΟΒΕ: Σημαντικά οικονομικά αλλά και κοινωνικά οφέλη από την δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός

Η Ελληνικός Χρυσός και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ, παρουσίασαν την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025, σε ειδική εκδήλωση, τη Μελέτη κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Βάσει της μελέτης που εκπόνησε το ΙΟΒΕ, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός προσέφερε και αναμένεται να συνεχίσει να προσφέρει σημαντικά οικονομικά αλλά και κοινωνικά οφέλη, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και τοπικά, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στον Δήμο Αριστοτέλη στη ΒΑ Χαλκιδική.

Τα κύρια σημαία της μελέτης για τη συμβολή στην οικονομία (κατά μέσο όρο την περίοδο 2024 – 2044):

€550 εκατ. ετησίως συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας.

€340 εκατ. ετησίως συνεισφορά στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας εκ των οποίων

€300 εκατ. ετησίως αφορούν ειδικά τον Δήμο Αριστοτέλη.

€200 εκατ. ετησίως συνεισφορά στα δημόσια έσοδα.

Για κάθε 1€ κύκλου εργασιών της Ελληνικός Χρυσός, ενισχύεται κατά 1,15€ το ΑΕΠ της χώρας.

€480 εκατ. ετησίως ενίσχυση των εξαγωγών της χώρας αποτελώντας το 55% τωνεξαγωγών ορυκτών της Ελλάδας και το 2,1% των βιομηχανικών εξαγωγών.

Στη μελέτη εξετάζονται οι θετικές επιδόσεις της εταιρείας σε μια σειρά από δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και οι προοπτικές για την ενίσχυση των εξαγωγών και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, προσφέροντας μια συνολική ανάλυση του αντίκτυπου της επένδυσης. Επιπλέον, η μελέτη διερευνά τη σημαντική συνεισφορά του μεταλλευτικού κλάδου στο ΑΕΠ και σε όρους απασχόλησης.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Μελέτη.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Παρουσίαση της μελέτης.

Δείτε εδώ Infographic με τα βασικά στοιχεία της μελέτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.