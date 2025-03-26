Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε η δανέζικη εταιρεία Sanders Group, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της βραχυπρόθεσμης διαμονής σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, έχουν ήδη ανατεθεί σε εξειδικευμένα γραφεία οι σχετικές μελέτες και προετοιμασίες, με στόχο τη διαμόρφωση πρότασης για τη δημόσια εγγραφή της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Όπως αναφέρει η Sanders Group, η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά και την επέκταση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της. Η εταιρεία διαθέτει ήδη περισσότερα από 500 διαμερίσματα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ δραστηριοποιείται επίσης σε χώρες όπως η Δανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο των επεκτατικών της σχεδίων, στόχος είναι η αύξηση των προσφερόμενων καταλυμάτων σε περισσότερα από 2.000 εντός των επόμενων δύο ετών.

Η Sanders Group λειτουργεί με ένα καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης ακινήτων, το οποίο συνδυάζει στοιχεία της ξενοδοχειακής εμπειρίας με τη φιλοσοφία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η εταιρεία μισθώνει ακίνητα με μακροχρόνιες συμβάσεις, προχωρά σε ανακαινίσεις υψηλών προδιαγραφών με σκανδιναβική αισθητική και τα διαχειρίζεται μέσω ιδιόκτητων τεχνολογικών εργαλείων. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνει την παροχή ομοιόμορφα διακοσμημένων και πλήρως εξοπλισμένων διαμερισμάτων, τα οποία προορίζονται για βραχυπρόθεσμη διαμονή σε επιλεγμένες τοποθεσίες.

Η Sanders Group τοποθετείται στρατηγικά μεταξύ των τετράστερων και πεντάστερων ξενοδοχείων, όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, και των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως το Airbnb, σε επίπεδο τιμολόγησης. Σε μια περίοδο που η αγορά της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αντιμετωπίζει προκλήσεις, η Sanders διαφοροποιείται, καθώς βασίζεται σε ένα πιο σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο, που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από μεμονωμένους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Όπως επισημαίνει ο ιδρυτής της εταιρείας, κ. Bo Sander, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά για την ανάπτυξη της Sanders Group, καθώς συνδυάζει δυναμική τουριστική δραστηριότητα και αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές μορφές διαμονής. Όπως αναφέρει, «η συνδυασμένη προσέγγιση της σκανδιναβικής οργάνωσης και της ελληνικής φιλοσοφίας ζωής δημιουργεί ένα προϊόν με ιδιαίτερη δυναμική, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για άλλες αγορές».

Η εταιρεία εκτιμά ότι η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ενισχύσει τις προοπτικές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών της σχεδίων, προσφέροντας τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδυτών και κεφαλαίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία εισαγωγής της στο ΧΑ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ έχουν ανατεθεί σε εξειδικευμένους συμβούλους οι σχετικές μελέτες και προετοιμασίες.

Με την κίνηση αυτή, η Sanders Group επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας την παρουσία της και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον κλάδο της βραχυπρόθεσμης διαμονής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.