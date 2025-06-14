Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι προχωρούν σε μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις ελληνικές τράπεζες, δίνουν υψηλά περιθώρια ανόδου των τραπεζικών μετοχών από τα τρέχοντα επίπεδα και επισημαίνουν ότι το story των ελληνικών τραπεζών είναι ακόμη ελκυστικό.

Οι διεθνείς και εγχώριοι επενδυτικοί οίκοι δίνουν «ψήφο» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και επισημαίνουν ότι, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τις αβεβαιότητες συνεχίζουν να εμφανίζουν ανθεκτικές επιδόσεις.

Ελκυστικές αποτιμήσεις και αυξημένα μερίσματα στηρίζουν το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών, σημειώνει η UBS.

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελκυστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Goldman Sachs, με τις θετικές εκτιμήσεις να βασίζονται κυρίως σε: Υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, δυναμική μερισματική πολιτική και ικανοποιητική αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται αυτή τη στιγμή μεταξύ των πιο κερδοφόρων της ΕΕ, επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings και προβλέπει διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων το 2025 και 2026.

Σύμφωνα με την Αxia Research οι τέσσερις θεματικοί πυλώνες των επόμενων τριμήνων, σύμφωνα με την Axia είναι:

1. Ανθεκτικό καθαρό επιτοκιακό έσοδο ως βασικό στήριγμα κερδοφορίας.

2. Πιστωτική επέκταση με επίκεντρο την πραγματική οικονομία.

3. Διεύρυνση εσόδων από προμήθειες.

4. Πλεονάζον κεφάλαιο, στρατηγική ευελιξία και υπεραξία για μετόχους.

Υψηλότερα ο πήχης

Παρά το ισχυρό ράλι που έχουν καταγράψει τους τελευταίους μήνες οι ελληνικές τράπεζες είναι ελκυστικές και με θετικές προοπτικές, σύμφωνα με την UBS. Σε όρους τιμής προς κέρδη (P/E), οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η UBS δίνει σύσταση «αγορά» και οι τιμές στόχοι είναι για την Alpha Bank τα 3,15 ευρώ, για τη Eurobank τα 3,30 ευρώ, για την Πειραιώς τα 6,70 ευρώ και για την Εθνική τα 12,20 ευρώ.

Παρά την ισχυρή άνοδο των μετοχών των ελληνικών συστημικών τραπεζών φέτος, οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές, όπως σημειώνει η HSBC, τονίζοντας πως αναμένει σημαντική περαιτέρω άνοδο ενώ προχωρά σε αλλαγές των τιμών-στόχων που δίνει.

Η τιμή-στόχος για την Αlpha Bank αυξάνεται στα 3,75 ευρώ, για την Πειραιώς στα 7,50 ευρώ και για την Εθνική στα 11,80 ευρώ και για την Eurobank στα 3,30 ευρώ.

Η Morgan Stanley «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες επισημαίνοντας το σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών και επισημαίνει ότι παρά την ισχυρή άνοδο των μετοχών από την αρχή του 2025 παραμένουν φθηνές. Δίνει νέες τιμές στόχους: Εθνική στα 12,64 ευρώ, Eurobank στα 3,53 ευρώ, Alpha Bank στα 3,35 ευρώ και Πειραιώς στα 7,70 ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μοναδικό story αξίας, λόγω των αποτιμήσεων και του momentum τους, δηλώνει η Deutsche Bank.

Αφότου ξεπέρασαν τις προσδοκίες το 2024 με το ισχυρό momentum των αποτελεσμάτων τους και τα εξαιρετικά επίπεδα δανεισμού και προμηθειών, οι ελληνικές τράπεζες θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη με βάση την ανάπτυξή τους, όπως δείχνουν οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι τους, καθώς ωφελούνται από την υψηλή αποδοτικότητα και τη σταδιακή μείωση των επισφαλειών. Ο οίκος περιμένει επίσης καλύτερες επιστροφές κεφαλαίου.

Η Deutsche Bank, για την Alpha Bank αυξάνει την τιμή στόχο στα 3,35 ευρώ, για την Πειραιώς στα 6,65 ευρώ.

Ισχυρό το α΄τρίμηνο, σε discount οι τραπεζικές μετοχές σημειώνει η Eurobank Equities. Δίνει τιμή-στόχο για την Πειραιώς στα 7,32 ευρώ, για την Εθνική στα 11,94 ευρώ και για την Alpha Bank στα 2,94 ευρώ, ενώ σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν υποαποδώσει έναντι εκείνων της περιφέρειας από τις αρχές του έτους, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν ένα αξιοσημείωτο discount.

Το α΄τρίμηνο

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, στο α΄ τρίμηνο 2025, ανακοίνωσαν καθαρά κέρδη 1,224 δισ. ευρώ. (Alpha Bank 233 εκατ., Eurobank 349 εκατ., Πειραιώς 284 εκατ. και Εθνική με 358 εκατ.).

Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών με ώθηση και από τη σημαντική αύξηση των νέων δανείων, κάτι που σηματοδοτεί μία ισχυρή αρχή στο νέο έτος.

H ισχυρότερη από την αναμενόμενη κερδοφορία ενισχύει το πλεονάζον κεφάλαιο, υποστηρίζοντας την ευρύτερη δυνατότητα διάθεσης κεφαλαίων στο μέλλον και προσφέρει έτσι ένα σημαντικό καταλύτη για την περαιτέρω άνοδο των μετοχών τους.

Ο κύκλος της εταιρικής πίστης παραμένει βασικό στήριγμα για τις ελληνικές τράπεζες, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Απρίλιο. Οι εταιρικές χορηγήσεις καταγράφουν ετήσια αύξηση 14%, διατηρώντας τη δυναμική που χαρακτήρισε και το πρώτο τρίμηνο του έτους (+15,9% τον Ιανουάριο, +16,7% τον Φεβρουάριο και +16,8% τον Μάρτιο).

Τα αποτελέσματα στηρίχθηκαν από τα ανθεκτικά έσοδα από τόκους, τον σφικτό έλεγχο του κόστους και τις καλύτερες των προβλέψεων επιδόσεις στο trading. Οι τράπεζες παρουσίασαν ανθεκτικά έσοδα από τόκους στο α' τρίμηνο παρά τη μείωση επιτοκίων.

Συνολικά τα έσοδα από τόκους στο τέλος Μαρτίου στα 2,06 δισ. ευρώ έναντι 2,11 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και 2,172 δισ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο του 2024.



Πηγή: skai.gr

