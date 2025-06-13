Μέτρα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας αποφάσισε να λάβει η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα μέτρα αφορούν την προσωρινή απαγόρευση έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, από 01.07.2025 και για διάστημα τριών (3) μηνών, ισχύουσα για τα κράτη – μέλη στα οποία η ως άνω ασφαλιστική εταιρία ασκεί δραστηριότητα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 117 του Ν. 4364/2016, σε εναρμόνιση με το άρθρο 147 και 148 της Οδηγίας 2009/138 ΕΚ).

Στην Ελλάδα, για τον κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία χερσαίων αυτοκίνητων οχημάτων, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία έχει ορίσει ως Ειδική Αντιπρόσωπο την εταιρεία με την επωνυμία «DioDea ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «DioDea M.E.Π.Ε.», με ΑΦΜ 800885518, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 523 3211 και 210 524 4252.

Επισημαίνεται στο κοινό, η κατ’ άρθρο 2 του Π.Δ. 237/1986 υποχρέωση ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης, που σχετίζεται με την κυκλοφορία του οχήματός τους.



