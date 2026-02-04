ΗΡΩΝ: Το νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο ρεύματος για τις επιχειρήσεις

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ΗΡΩΝ λανσάρει το «πορτοκαλί» τιμολόγιο Happy Hour Business L με 3 ώρες μηδενική χρέωση ημερησίως, από την 1η Φεβρουαρίου, για εταιρικούς πελάτες με ισχύ παροχής >25 kVA.

Το νέο τιμολόγιο αντικαθιστά το προηγούμενο «κίτρινο» τιμολόγιο Happy Hour Business που εισήγαγε ο ΗΡΩΝ από την 1η Ιουλίου 2025, διατηρώντας την δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης και 3 ώρες δωρεάν ρεύματος ημερησίως.

Οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά μέσω της εφαρμογής EnergiQ by ΗΡΩΝ και της ιστοσελίδας heron.gr για το δωρεάν 3ωρο κάθε ημέρα.

Το «πορτοκαλί» τιμολόγιο ΗΡΩΝ Happy Hour Business L με 3 ώρες μηδενική χρέωση ημερησίως προσφέρει από την 1η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων δυναμικών τιμολογίων για τους εταιρικούς πελάτες (με ισχύ παροχης >25 kVA) ο ΗΡΩΝ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία το νέο τιμολόγιο πρακτικά, είναι ο «διάδοχος» του «κίτρινου» τιμολογίου ΗΡΩΝ Ηappy Hour Business με δυναμική τιμολόγηση ανά ώρα που ο ΗΡΩΝ λάνσαρε την 1/7/2025 και συνεχίζει να προσφέρει κι αυτό καθημερινά 3 ώρες ρεύμα με μηδενική χρέωση προμήθειας, ώστε η επιχείρηση να επιτυγχάνει τη μέγιστη οικονομία για τη ζήτηση ενέργειας που μεταφέρει στο δωρεάν 3ωρο.

Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται καθημερινά για το δωρεάν 3ωρο με ειδοποίηση στο κινητό από την εφαρμογή EnergiQ by ΗΡΩΝ, καθώς και στο heron.gr.

«Η προσφορά του δωρεάν 3ωρου είναι μια καινοτομία που ο ΗΡΩΝ συνεχίζει και στα "πορτοκαλί" Happy Hour και αποδεικνύει έμπρακτα στους καταναλωτές το όφελος από τη μεταφορά ζήτησης ενέργειας (συνήθως peak time παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ)», τονίζει η εταιρεία και προσθέτει πως αντίστοιχη εμπορική πρωτοβουλία με δωρεάν 3ωρο έλαβε η αυστραλιανή κυβέρνηση για τους καταναλωτές δυναμικών τιμολογίων στην αρχή του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.