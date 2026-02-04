Το ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και η Enterprise Greece, σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ στο Ντουμπάι και το Dubai Chambers, ανακοίνωσαν ότι διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, από την Δευτέρα 27 έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν οι κλάδοι: κατασκευές και δομικά υλικά, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, ενέργεια, logistics, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τρόφιμα και ποτά, φάρμακα και καλλυντικά.

Η αποστολή περιλαμβάνει επιχειρηματικό φόρουμ και διμερείς συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ ελληνικών και εμιρετιανών επιχειρήσεων, τα οποία θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή της εταιρείας τους, συμπληρώνοντας έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 τη σχετική δήλωση, στέλνοντας επιπλέον σύντομο προφίλ και λογότυπο της εταιρείας στα αγγλικά. Στην αποστολή μπορούν να συμμετέχουν έως 30 ελληνικές εταιρείες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

