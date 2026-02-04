- Η διακοπή υπηρεσιών οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των δικτυακών υποδομών του φορέα
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης δικτυακών υποδομών του φορέα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 16:30 έως τις 18:30, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου (www.efka.gov.gr), δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
