Προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ

Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας το e-ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ
  • Η διακοπή υπηρεσιών οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των δικτυακών υποδομών του φορέα

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης δικτυακών υποδομών του φορέα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 16:30 έως τις 18:30, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου (www.efka.gov.gr), δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

