Intralot: Ανακοίνωσε την εξόφληση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ

Η Intralot ανακοίνωσε ότι την 8 Οκτωβρίου 2025, προέβη στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, του από 27 Μαρτίου 2024 Ομολογιακού Δανείου (εκταμιευθέντος την 28/03/2024) ύψους κατά συνολικό αρχικό κεφάλαιο €100 εκατ. ευρώ.

Οι αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Optima, η Attica Bank και η Παγκρήτια Τράπεζα και εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Τράπεζα Πειραιώς.

Πηγή: skai.gr

