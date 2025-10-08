ΔΕΣΦΑ: Επταπλάσιες οι εξαγωγές φυσικού αερίου στο 9μηνο

Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας κατά το εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΣΦΑ. Οι εξαγωγές ήταν επταπλάσιες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ συνολικά η κατανάλωση φυσικού αερίου στη χώρα αυξήθηκε κατά 16,66%.

Η συνολική ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, διαμορφώθηκε σε 56,36 τερραβατώρες (TWh), έναντι 48,31 TWh το 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη ραγδαία ενίσχυση των εξαγωγών, που έφτασαν τις 5,06 TWh από μόλις 0,66 TWh πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 667%. Παράλληλα, η εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 7,66%, φτάνοντας τις 51,3 TWh.

Στο σκέλος των καταναλωτών, η ηλεκτροπαραγωγή παραμένει ο βασικός τομέας χρήσης, καλύπτοντας το 71% της εγχώριας ζήτησης με 36,45 TWh. Η κατανάλωση μέσω των δικτύων διανομής αυξήθηκε κατά 18,05% και ανήλθε σε 9,42 TWh, καλύπτοντας το 18% της ζήτησης. Αντίθετα, οι βιομηχανίες και οι σταθμοί CNG σημείωσαν μείωση 16,97%, καλύπτοντας το 11% της συνολικής κατανάλωσης.

Σημαντική ήταν η ενίσχυση του ρόλου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις εισαγωγές, καθώς κάλυψε πάνω από το 40% των συνολικών εισαγωγών, έναντι περίπου 26% το 2024. Η Ρεβυθούσα αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου, παρά την προγραμματισμένη συντήρηση που την έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας για σχεδόν τρεις εβδομάδες. Συνολικά, μέσω της Ρεβυθούσας εισήλθαν 22,41 TWh LNG, σημειώνοντας αύξηση 81,60% σε σχέση με το 2024. Η Αμφιτρίτη (FSRU Αλεξανδρούπολης) ακολούθησε, με εισαγωγές 1,03 TWh LNG μέχρι τις 22 Ιανουαρίου.

Κύριος προμηθευτής LNG παρέμειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με 19,62 TWh (88% του συνόλου), ενώ ακολούθησαν η Νιγηρία, η Νορβηγία και η Αλγερία.

Όσον αφορά τις χερσαίες εισαγωγές, το Σιδηρόκαστρο κάλυψε το 45% των συνολικών εισαγωγών με 25,46 TWh, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με πέρυσι. Μέσω της Νέας Μεσημβρίας (διασύνδεση με τον TAP), οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 8,2 TWh, μειωμένες κατά 14,67%.

Δυναμική ανάπτυξη παρουσίασε η υπηρεσία LNG Truck Loading του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, με τη φόρτωση 494 φορτηγών στο εννεάμηνο του 2025, έναντι 174 πέρυσι. Η μεταφερόμενη ποσότητα έφτασε τις 148,05 GWh, υπερτριπλάσια σε σχέση με το 2024. Όπως σημειώνει ο ΔΕΣΦΑ, «η δυναμική αύξηση των φορτίων επιβεβαιώνει ότι η υπηρεσία αναγνωρίζεται ως μια ευέλικτη και αποδοτική λύση για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων δικτύων διανομής και βιομηχανικών καταναλωτών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή».

