Amazon: Πληρώνει $2,5 δισ. για να κλείσει υπόθεση εξαπάτησης πελατών



Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon κατέληξε την Πέμπτη σε διακανονισμό με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ για να κλείσει υπόθεση εξαπάτησης πελατών της προκειμένου να εγγραφούν στην υπηρεσία δωρεάν αποστολής, καταβάλλοντας μάλιστα ένα από τα μεγαλύτερα ποσά σε υπόθεση διακανονισμού στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η εταιρεία θα επιστρέψει ποσό ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στους πελάτες της συνδρομητικής υπηρεσίας Prime, ενώ θα καταβάλλει και πρόστιμο 1 δισ. δολαρίων στην κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει του διακανονισμού θα επιστρέψει αυτόματα 5 δολάρια σε όσους εγγράφηκαν στην υπηρεσία Prime μέσω μιας παραπλανητικής διαδικασίας εγγραφής και χρησιμοποίησε την υπηρεσία μόνο τρεις φορές σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. Η εταιρεία καλείται να στείλει μια φόρμα στους πελάτες που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία περισσότερες φορές ώστε να τους δώσει την ευκαιρία να υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων.

«Τα στοιχεία έδειξαν ότι η Amazon χρησιμοποίησε εξελιγμένες "παγίδες" συνδρομής, σχεδιασμένες για να χειραγωγήσουν τους καταναλωτές ώστε να εγγραφούν στην υπηρεσία Prime και στη συνέχεια κατέστησε εξαιρετικά δύσκολο στους καταναλωτές να κόψουν τη συνδρομή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της FTC, Άντριου Φέργκιουσον, σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Οι εκπρόσωποι της Amazon, ιδρυτής της οποίας είναι ο Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτης και της The Washington Post, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα της εφημερίδας να σχολιάσουν την υπόθεση.

Ο διακανονισμός της Amazon είναι ο τελευταίος μιας σειράς δικαστικών υποθέσεων και προστίμων που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε εταιρείες Big Tech υπό τις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ.

Με τον διακανονισμό η Amazon γλιτώνει τη διαδικασία της δίκης ενώπιον ενόρκων που ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα στο Σιάτλ.

Το πρόστιμο που ανακοινώθηκε την Πέμπτη είναι αντίστοιχο με ορισμένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εταιρείες Big Tech τα τελευταία χρόνια για παραβιάσεις των νόμων περί απορρήτου και ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που θα καταβάλλει ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί ένα κλάσμα των κερδών σχεδόν 60 δισ. δολαρίων που κατέγραψε η Amazon το 2024.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε απώλειες λιγότερο από 1% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Οι επιστροφές χρημάτων ή η αποκατάσταση χρημάτων για τους πελάτες δεν είναι ασυνήθιστες όταν οι κυβερνητικοί εποπτικοί φορείς μηνύουν εταιρείες για ισχυρισμούς για παραπλανητικούς όρους συνδρομής, αν και σπάνια είναι τόσο μεγάλες όσο οι επιστροφές χρημάτων που απαιτούνται στον διακανονισμό Prime.





