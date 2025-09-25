Εξαιρετικά μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση του επταετούς ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την άντληση ποσού 500 εκατ. ευρώ, καθώς οι προσφορές που υποβλήθηκαν υπερκάλυψαν κατά 2,4 φορές το ζητούμενο ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του τίτλου και τελικά συγκέντρωσε προσφορές περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι είναι το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η τελική απόδοση του ομολόγου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο κάτω όριο του εύρους που είχε δοθεί (3,2%-3,5%), ήτοι στο 3,2%.





