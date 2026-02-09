Η Uber εξαγοράζει την υπηρεσία διανομής φαγητού της τουρκικής Getir

Σε συμφωνία για την εξαγορά του κλάδου διανομή της τουρκικής εταιρείας Getir από τον κύριο μέτοχό της, τη Mubadala των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατέληξε η αμερικανική Uber, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Τουρκία.

Σε γνωστοποίησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η Uber ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 335 εκατ. δολαρίων σε μετρητά αλλά δεν περιλαμβάνει τα διαθέσιμα μετρητά και τις υποχρεώσεις της Getir, για την απόκτηση των συνολικών δραστηριοτήτων διανομής φαγητού της τουρκικής εταιρείας.

Επιπλέον, η Uber θα επενδύσει 100 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει το 15% των υπηρεσιών διανομής ειδών παντοπωλείου, λιανικής και νερού της Getir, ενώ σκοπεύει να εξαγοράσει το υπόλοιπο ποσοστό τα «επόμενα λίγα χρόνια», εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα ορόσημα απόδοσης, όπως ανέφερε.

Το Reuters είχε αναφέρει τον Νοέμβριο ότι η Uber είχε καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τη Mubadala για την αγορά του κλάδου διανομής φαγητού της Getir και περίμενε την έγκριση των τουρκικών αρχών.

Η Uber ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι σκοπεύει να συνδυάσει στοιχεία της Getir και της τουρκικής Trendyol GO, πλειοψηφικό πακέτο της οποίας εξαγόρασε πέρυσι, ώστε να «στηρίξει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη ενός ζωντανού και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος» που θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους διανομείς και τους εμπόρους.

Η εταιρεία συμφώνησε τον Μάιο του περασμένου έτους να εξαγοράσει το 85% της Trendyol GO έναντι τιμήματος 700 εκατ. δολαρίων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.