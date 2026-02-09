Λογαριασμός
Η Eli Lilly προχωρά στην εξαγορά της Orna Therapeutics για έως και 2,4 δισ. δολάρια

Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά συμφωνιών που έχει υπογράψει η εταιρεία τους τελευταίους μήνες με στόχο τη διαφοροποίηση πέρα από την παχυσαρκία

Eli Lilly

Η Eli Lilly θα εξαγοράσει την εταιρεία ανάπτυξης θεραπειών Orna Therapeutics για έως και 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.

Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά συμφωνιών που έχει υπογράψει η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία τους τελευταίους μήνες με στόχο τη διαφοροποίηση πέρα από την παχυσαρκία, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

TAGS: εξαγορά φάρμακα
