Η Eli Lilly θα εξαγοράσει την εταιρεία ανάπτυξης θεραπειών Orna Therapeutics για έως και 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.

Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά συμφωνιών που έχει υπογράψει η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία τους τελευταίους μήνες με στόχο τη διαφοροποίηση πέρα από την παχυσαρκία, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.