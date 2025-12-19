Η ByteDance, η Κινέζικη ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις μεγάλους επενδυτές για την πώληση λίγο πάνω από το 80% της μονάδας της εταιρείας στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς και παγκόσμιους επενδυτές, προκειμένου να αποφευχθεί η απαγόρευση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της TikTok, Shou Zi Chew, στους υπαλλήλους την Πέμπτη.

Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση μιας χρόνιας αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της εφαρμογής σύντομων βίντεο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Αύγουστο του 2020, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε για πρώτη φορά ανεπιτυχώς να απαγορεύσει την εφαρμογή, η οποία πλέον χρησιμοποιείται τακτικά από περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ευθυγραμμίζονται με μία που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν ο Τραμπ ανέβαλε έως τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει την εφαρμογή, εκτός εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της την πουλήσουν, εν μέσω προσπαθειών απόσπασης των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων του TikTok από την παγκόσμια πλατφόρμα. Δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία πληρούσε τους όρους των απαιτήσεων εκποίησης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η εταιρεία ενημέρωσε τους υπαλλήλους της την Πέμπτη ότι η ByteDance και η TikTok υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις διαχειριστές επενδυτές: Oracle, Silver Lake και MGX, για να σχηματίσουν μια νέα κοινοπραξία TikTok US με την ονομασία TikTok USDS Joint Venture LLC.

Το TikTok ανέφερε στο υπόμνημα ότι η συμφωνία θα επιτρέψει «σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.