Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι έτοιμη να επιτρέψει την απαγόρευση της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης TikTok, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την εκποίηση της κινεζικής εταιρείας Bytedance, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος γνωρίζει έναν γύρο συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη.
Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι πολλές τεχνικές πτυχές της εκποίησης έχουν διευθετηθεί, αλλά οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν συνδέσει οποιαδήποτε συμφωνία με άσχετες απαιτήσεις που σχετίζονται με τους αμερικανικούς δασμούς και τεχνολογικούς περιορισμούς.
