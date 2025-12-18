Η CrediaBank επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει και Δικαίωμα Προαιρετικής Αγοράς και Πώλησης (Call and Put Option) για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% των μετοχών της εταιρείας, τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης συναλλαγής.

Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνει την πώληση του ποσοστού των μετοχών που κατέχει η Παντελάκης Α.Ε.Π.Ε.Υ. (50%) στην AssetWise ΑΕ, μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία και δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι οι εν εξελίξει συζητήσεις θα καταλήξουν στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας, σημειώνει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη συναλλαγή θα τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς επίσης και της ολοκλήρωσης διενέργειας ελέγχου και αξιολόγησης της εταιρίας (confirmatory due diligence) από την τράπεζα.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή ολοκληρωθεί, γεγονός που αναμένεται μέχρι το τέλος του Α΄ τριμήνου του 2026, η CrediaBank θα τη χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους, ενώ η ίδια η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει περιορισμένη επίδραση στην κεφαλαιακή θέση της τράπεζας.

Η συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική της τράπεζας για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες και να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων αυτών, με σημαντικές προοπτικές ανόδου.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα παλαιότερα και ηγετικά ονόματα στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και παρέχει υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης και κεφαλαιαγοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στις αγορές ελληνικών μετοχών, ομολόγων και παραγώγων, ενώ παράλληλα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.

