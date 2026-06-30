Η TikTok ολοκληρώνει τη διευθέτηση αγωγής για εθισμό, προκειμένου να αποφύγει τη δίκη

Η TikTok οριστικοποιεί έναν διακανονισμό στο πλαίσιο αγωγής που υποστηρίζει ότι οι μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο είναι εθιστικές για ανηλίκους, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg που έχουν γνώση της υπόθεσης, αποφεύγοντας έτσι τη διεξαγωγή δίκης με ενόρκους που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούλιο στο Λος Άντζελες.

Το ποσό του διακανονισμού με την TikTok είναι εμπιστευτικό, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι εταιρείες Meta Platforms και Snap αναφέρονται επίσης ως εναγόμενες στη δίκη του Ιουλίου. Το YouTube της Google κατέληξε σε διακανονισμό με τον ενάγοντα, γνωστό ως «R.K.C.», νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η TikTok και οι υπόλοιπες πλατφόρμες είναι αντιμέτωπες με περισσότερες από 3.000 ατομικές αγωγές από χρήστες ή τις οικογένειές τους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους είναι εθιστικά και προκαλούν κακό. Η πρώτη από αυτές τις υποθέσεις έφτασε σε δίκη τον Απρίλιο, όπου το δικαστήριο έκρινε τις Meta και Google υπεύθυνες για τα προβλήματα ψυχικής υγείας μιας 20χρονης γυναίκας, επιδικάζοντάς της αποζημίωση συνολικού ύψους 6 εκατ. δολαρίων.

Η TikTok, η οποία είχε επίσης συμπεριληφθεί στην πρώτη αυτή αγωγή, κατέληξε σε συμβιβασμό με την ενάγουσα πριν από τη δίκη.

Πηγή: skai.gr

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