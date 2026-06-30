Καμπανάκι για τις Magnificent 7: Εξαϋλώθηκαν $2,3 τρισ. σε έναν μήνα – Προβληματισμός για τις επενδύσεις στην ΑΙ

Περίπου 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί από την κεφαλαιοποίηση των «Magnificent 7» μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν πλέον με ολοένα μεγαλύτερη επιφύλαξη τις τεράστιες δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών για υποδομές και στρέφονται σε άλλους κλάδους της αγοράς, όπου εκτιμούν ότι οι αποδόσεις θα είναι υψηλότερες, σύμφωνα με το CNBC. Σημειώνεται ότι οι «Magnificent 7» αποτελούνται από τις Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla και Amazon. Ο δείκτης CNBC Magnificent 7 Index έχει υποχωρήσει κατά 10% από τις αρχές του Ιουνίου.

Οι εταιρείες αυτές - και ιδιαίτερα οι Amazon, Microsoft, Alphabet και Meta - επενδύουν συλλογικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά ημιαγωγών και στην κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers), προκειμένου να ενισχύσουν τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουν. Μέρος αυτών των επενδύσεων χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον να δουν απτά οφέλη από αυτές τις επενδύσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η περίοδος ανακοίνωσης των οποίων ξεκινά τον επόμενο μήνα.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμη μία κρίσιμη δοκιμασία για τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, τα οποία θα δείξουν αν η τεράστια επενδυτική προσπάθεια γύρω από την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δικαιολογείται», ανέφερε ο Dan Ives, γενικός διευθυντής της Wedbush Securities.

Κάποιες μετοχές των «Magnificent 7» έχουν κινηθεί πολύ χειρότερα από άλλες. Η Microsoft υποχωρεί κατά 20% τον Ιούνιο, ενώ η Nvidia έχει χάσει περίπου 13%. Τόσο η Apple όσο και η Amazon καταγράφουν πτώση γύρω στο 8%. Μέρος της πίεσης στο sell-off αποδίδεται επίσης στην έλλειψη δυναμικής αφήγησης γύρω από τις μετοχές των Magnificent 7.

Τα τσιπ παραμένουν ισχυρά

Ενώ ορισμένες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου έχουν πληγεί σοβαρά, άλλοι τομείς της αγοράς έχουν αντεπεξέλθει καλύτερα, όπως οι μετοχές των ημιαγωγών.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, στον οποίο περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Micron Technology και ASML, ενισχύεται κατά περίπου 6% μέσα στον Ιούνιο. Από τις αρχές του έτους, καταγράφει άνοδο άνω του 90%, έναντι πτώσης 3,4% για τις Magnificent 7.

Οι εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών συγκαταλέγονται στους μεγάλους ωφελημένους από τις τεράστιες δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι αγοράζουν μαζικά τσιπ, περιορίζοντας σημαντικά τη διαθέσιμη προσφορά. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει θετικές αλυσιδωτές επιδράσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τους προμηθευτές εξαρτημάτων έως τις εταιρείες παραγωγής.

Τα τσιπ μνήμης αποτελούν ένα από τα βασικά «αγκάθια» στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η έλλειψη προσφοράς έχει εκτοξεύσει τις τιμές του συγκεκριμένου εξαρτήματος.

Το Roundhill Memory ETF, το οποίο παρακολουθεί την πορεία μετοχών εταιρειών τσιπ μνήμης όπως οι SK Hynix και Samsung Electronics, καταγράφει άνοδο 166% από τις αρχές του έτους.

Παρότι εξακολουθεί να υπάρχει νευρικότητα σε τμήματα του τεχνολογικού κλάδου, τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Micron Technology την περασμένη εβδομάδα μετριάζουν τις αμφιβολίες γύρω από την αφήγηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς «παρέχουν απτές αποδείξεις ότι το υπόβαθρο της AI είναι ενεργό και υγιές», σύμφωνα με τον Duncan Toms, στρατηγικό αναλυτή περιουσιακών στοιχείων της HSBC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.