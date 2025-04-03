Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κλείσει για δύο εβδομάδες το εργοστάσιο της Chrysler στον Καναδά και εξετάζει το ενδεχόμενο «διαλειμμάτων» στην παραγωγή στα εργοστάσιά της στο Μεξικό, κυρίως λόγω της επιβολής, από την Ουάσινγκτον, υψηλών δασμών στα εισαγόμενα οχήματα.

Η πέμπτη σε μέγεθος αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως θα κλείσει το εργοστάσιό της στο Γουίνδσορ του Οντάριο, όπου απασχολούνται 4.000 εργαζόμενοι, για δύο εβδομάδες, αρχής γενομένης από τις 7 Απριλίου, ανέφερε ένας εκπρόσωπος, επιβεβαιώνοντας την ανακοίνωση του τοπικού συνδικάτου Unifor. Το εργοστάσιο αυτό, που έχει σχεδόν έναν αιώνα ζωής, κατασκευάζει τα μίνιβαν Chrysler Pacifixa και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Dodge Charger, που εξάγονται μαζικά στις ΗΠΑ, ακριβώς στην απέναντι όχθη του ποταμού Ντιτρόιτ.Το κλείσιμο του Γουίνδσορ συνδέεται κυρίως με τους δασμούς που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το συνδικάτο.

Η Stellantis ανέφερε επίσης ότι 900 ωρομίσθιοι στις ΗΠΑ που κατασκευάζουν κινητήρες και στάμπες για τα εργοστάσια του Καναδά και του Μεξικού θα είναι μεταξύ εκείνων που θα απολυθούν λόγω της μειωμένης παραγωγής που προκλήθηκε από τους δασμούς. Πρόκειται για εργαζόμενους σε πέντε διαφορετικά εργοστάσια στις Μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στα εργοστάσια Warren Stamping και Sterling Stamping στο Μίσιγκαν, καθώς και στο Indiana Transmission Plant, Kokomo Transmission Plant και Kokomo Casting Plant, όλα στο Kokomo της Ιντιάνα.

Ο όμιλος Stellantis ανέφερε ότι «συνεχίζει την αποτίμηση των επιπτώσεων στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και θα συνεχίσει να συζητά με την αμερικανική κυβέρνηση τις αλλαγές πολιτικής της».

«Τα άμεσα μέτρα που πρέπει να λάβουμε περιλαμβάνουν την προσωρινή παύση της διακοπής σε ορισμένα εργοστάσια συναρμολόγησης στον Καναδά και το Μεξικό, κάτι που θα έχει αντίκτυπο σε πολλές από τις αμερικανικές μονάδες παραγωγής κινητήρων και διαμόρφωσης μετάλλων που στηρίζουν αυτές τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Stellantis, μαζί με τους δύο άλλους αμερικανικούς κολοσσούς, τη Ford και την General Motors, ζητούν μείωση των δασμών για τα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό και τον Καναδά, όπου οι τρεις εταιρείες διαθέτουν πολλά εργοστάσια. Οι κατασκευαστές φοβούνται ότι οι δασμοί θα τους ωθήσουν να παράγουν περισσότερα οχήματα στις ΗΠΑ και να αυξήσουν σημαντικά τις τιμές τους, χάνοντας πελάτες.

Επισκεπτόμενος τα τέλη Μαρτίου το Γουίνδσορ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είπε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα «αποκλειστικά καναδέζικο» δίκτυο κατασκευής οχημάτων, για να αντιμετωπίσει την απειλή του Τραμπ «να βάλει οριστικό τέλος» στην καναδική αυτοκινητοβιομηχανία. «Το θέμα δεν είναι να περιμένουμε μέχρι να γίνουν πιο λογικοί οι Αμερικανοί, αλλά να δράσουμε τώρα», είπε. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κατασκευάζουμε περισσότερα οχήματα εδώ, στον Καναδά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα εξαρτήματα μπορεί να περάσουν τα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ μέχρι και έξι φορές έως ότου συναρμολογηθεί ένα αυτοκίνητο, κάτι που καθιστά τον τομέα ευάλωτο σε μια εμπορική κρίση.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι «έκλεψε» την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και έχει δηλώσει ότι οι εταιρείες που θέλουν να αποφύγουν τους δασμούς πρέπει να κατασκευάζουν τα οχήματά τους στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

