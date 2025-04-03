Τη συνέχιση της Ακαδημίας για γυναίκες πρόσφυγες ανακοινώνουν η Πειραιώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια δράση που ξεκίνησε το 2023 και αποσκοπεί στην ανάπτυξη, μέσω επαγγελματικής κατάρτισης, νέων δεξιοτήτων για τις γυναίκες πρόσφυγες και τις αιτούσες άσυλο.

Η δράση υλοποιείται με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Οδύσσεια ως εκπαιδευτικό συντελεστή, με μαθήματα που πραγματοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της. Σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησής της, 90 γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδίκευσης για απασχόληση σε θέσεις ξενοδοχειακής υπαλλήλου, βοηθού κουζίνας και σερβιτόρας κατά τη διάρκεια του έτους 2025.

Η Ακαδημία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων. Τα τελευταία δύο χρόνια, στους κύκλους επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες, συμμετείχαν 121 γυναίκες, αποκτώντας πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις που ενισχύουν την προοπτική απασχόλησής τους στον αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα.

Η επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν το 2023 και το 2024, αναδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο του προγράμματος. Ειδικότερα, όσον αφορά στο πρόγραμμα της Ακαδημίας που ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2024, αποφοίτησαν 84 συμμετέχουσες, εκ των οποίων το 40.5% εξασφάλισε εργασία στον τομέα του τουρισμού.

Η διαρκής δέσμευση της Πειραιώς και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει την κοινή πεποίθηση στη δυνατότητα κάθε γυναίκας να ξεπερνάει τα εμπόδια και να διαμορφώνει το μέλλον της σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες, εδώ.



