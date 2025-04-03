ΔΕΗ-Δυτική Μακεδονία: Επενδύσεις €5,75 δισ. σε πράσινη ενέργεια και τεχνολογία

Το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ, ύψους €5,75 δισ. τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, με το οποίο οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία θα μεταμορφωθούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσίασε ο Όμιλος ΔΕΗ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό στην Καρδιά. Το αναπτυξιακό πλάνο παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, και χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Όμιλος ΔΕΗ θα υλοποιήσει συνολικά δεκάδες έργα στη Δυτική Μακεδονία που θα δημιουργήσουν έως και 20.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και έως 2,000 θέσεις κατά τη λειτουργία σε πλήρη ανάπτυξη όλων των σχεδίων.

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε: «Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο οραματικό και φιλόδοξο είναι αυτό το σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο παγκόσμιας εμβέλειας, όχι απλά ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ένα σχέδιο το οποίο είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι μία επιχείρηση με την οικονομική ευρωστία της ΔΕΗ και με τη στήριξη του ελληνικού κράτους και με πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορούμε μαζί όλοι να το υλοποιήσουμε.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: «Η ΔΕΗ ήταν, είναι και θα είναι κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας, δύναμη ανάπτυξης και ευημερίας για την περιοχή και τους κατοίκους της. Το όραμά μας για τη Δυτική Μακεδονία είναι να γίνει ένας πράσινος ενεργειακός και τεχνολογικός κόμβος για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το επενδυτικό μας πλάνο για τη Δυτική Μακεδονία θα μεταμορφώσει τις πρώην λιγνιτικές εκτάσεις. Η νέα εποχή παραγωγής καθαρής ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία περιλαμβάνει πάνω από 3.000 MW εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ, νέες σύγχρονες μονάδες συμβατικής και εναλλακτικής παραγωγής και 860 MW αποθήκευσης. Αυτή η πράσινη ενέργεια, εκτός από τις ανάγκες της χώρας, θα μπορεί να τροφοδοτεί και το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη που θα δημιουργηθεί στην περιοχή μόλις υπάρξει σχετική συμφωνία με hyperscalers για τη χρήση του. Το πλάνο αυτό είναι ο καταλύτης ώστε η Δυτική Μακεδονία να επανεφεύρει τον εαυτό της με όχημα την τεχνολογία. Η ΔΕΗ είναι Powertech και η καρδιά της θα χτυπάει στη Δυτική Μακεδονία».

Κομβικό ρόλο στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ κατέχει η δημιουργία ενός νέου mega data center 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Το νέο mega data center, το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν, θα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, και μπορεί να είναι έτοιμο το 2027. Πρόκειται για μία επένδυση €2,3 δισ. που θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα μεταμορφώσει το χαρακτήρα της περιοχής, δίνοντας νέα πνοή ανάπτυξης, καθώς γύρω του θα δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα τεχνολογίας. Η παροχή της ενέργειας στο mega data center θα γίνεται behind the meter, δηλαδή οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το σύστημα ενέργειας της χώρας.

Σε δεύτερη φάση, και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από hyperscalers να συμμετάσχουν στο project, το Mega Data Center έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει Giga Data Center και να φτάσει τα 1.000MW.

Οι πρώην λιγνιτικές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία αποτελούν ιδανική τοποθεσία για την ανάπτυξη μεγάλων υποδομών τεχνολογίας, καθώς συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη φιλοξενία data centers μεγάλης κλίμακας. Η ΔΕΗ διαθέτει εκτάσεις ιδιοκτησίας της, με άμεσα διαθέσιμη βιομηχανική γη, χωρίς αδειοδοτικά εμπόδια και ισχυρές ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, με παραγωγή από ΑΠΕ, φυσικό αέριο, αντλησιοταμίευση, και μπαταρίες, διασφαλίζει την αξιόπιστη και πράσινη παροχή ενέργειας. Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει πλούσιους υδάτινους πόρους, απαραίτητους για τις ανάγκες ψύξης, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία σε μεγάλα έργα, καθώς και ισχυρές διασυνδέσεις υψηλής τάσης. Η ΔΕΗ διαθέτει την ΔΕΗ FiberGrid η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τη συνδεσιμότητα υπερυψηλών ταχυτήτων με εγχώρια και διεθνή δίκτυα δεδομένων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον έτοιμο να υποστηρίξει την ανάπτυξη hyperscale υποδομών.

Πράσινη ενέργεια

Το μέλλον της ενέργειας είναι οι ΑΠΕ και ο ρόλος της Δυτικής Μακεδονίας για τον Όμιλο ΔΕΗ είναι κομβικός. Η Δυτική Μακεδονία που επί 70 χρόνια έδινε ενέργεια στην Ελλάδα από λιγνίτη, τώρα δίνει και θα δίνει «πράσινη ενέργεια» από δεκάδες μικρά και μεγάλα έργα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πλάνο του Ομίλου περιλαμβάνει επενδύσεις €1,2 δισ. για κατασκευή φωτοβολταϊκών στις περιοχές των ορυχείων. Συνολικά, κατασκευάζονται 2.130MW φωτοβολταϊκών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 715.000 σπιτιών και επιχειρήσεων.

Η ΔΕΗ θα επενδύσει στην περιοχή περίπου 940 εκατ. ευρώ για έργα αποθήκευσης ενέργειας 860 MW. Συνολικά, αυτά τα έργα θα δημιουργήσουν πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και εκατοντάδες κατά τη λειτουργία. Στα έργα αποθήκευσης ενέργειας ξεχωρίζουν τα δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, οι «φυσικές μπαταρίες» με τη χρήση δύο λιμνών σε υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα:

• Το έργο αντλησιοταμίευσης στο ορυχείο Καρδιάς. Με δυναμικότητα παραγωγής 320 MW για 8 ώρες, το νέο έργο θα αξιοποιεί για κάτω δεξαμενή τον πυθμένα του παλιού ορυχείου. Πρόκειται για μία επένδυση της τάξης των 430 εκατ. Ευρώ.

• Το έργο αντλησιοταμίευσης στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου. Η κάτω δεξαμενή θα βρίσκεται στον πυθμένα του παλιού ορυχείου και όταν ολοκληρωθεί, θα έχει δυναμικότητα παραγωγής 240 MW για 12 ώρες. Πρόκειται για μία επένδυση της τάξης των 310 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αντλησιοταμίευσης αντισταθμίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ και συμβάλλουν στη σωστή κατανομή της παραγόμενης ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Εκτός από αποθήκευση με αντλησιοταμίευση, ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει στην περιοχή και σε αποθήκευση με μπαταρίες. Συνολικά κατασκευάζονται ή θα κατασκευαστούν μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 300 MW σε διάφορες περιοχές.

Επενδύοντας και σε νέες καθαρές τεχνολογίες ενέργειας, η ΔΕΗ, μέσω της κοινοπραξίας Hellenic Hydrogen, συμμετέχει στην πρώτη βιομηχανικής κλίμακας μονάδα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στο Αμύνταιο.

Νέες μονάδες

Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, η Πτολεμαΐδα 5 θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου, αρχικά, μέχρι το τέλος του 2027, σε ανοικτού κύκλου -OCGT ισχύος 350 MW. Στη συνέχεια, εφόσον ληφθεί η επενδυτική απόφαση για τη δημιουργία του Data Center, θα αναβαθμιστεί σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου- CCGT συνολικής ισχύος περίπου 500 MW.

Στον ΑΗΣ Καρδιάς, οι παλαιές γεννήτριες των Μονάδων 3 και 4 θα μετατραπούν σε σύγχρονους πυκνωτές που συμβάλλουν σημαντικά στην εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης.

Επίσης, εξετάζεται -ανάλογα και με το αδειοδοτικό πλαίσιο- και μία νέα μονάδα θερμικής επεξεργασίας απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών. Για τη μονάδα Waste2Energy προβλέπεται η εγκατάσταση γεννήτριας ισχύος περίπου 38MW που εκτός από ρεύμα θα μπορεί να διαθέτει και θερμική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών των Τηλεθερμάνσεων και θα διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Αποκαταστάσεις και αποσύρσεις

Περίπου €400 εκατ. θα επενδυθούν στις αποκαταστάσεις εδαφών και στις αποσύρσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων, μονάδων, μέσων παραγωγής κλπ. που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποιον άλλο σκοπό. Όσον αφορά στις αποκαταστάσεις εδαφών, η ΔΕΗ είχε σχεδόν 200.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή, από τα οποία σχεδόν 80.000 στρέμματα επιστρέφονται σταδιακά στο Δημόσιο. Η ΔΕΗ φροντίζει ό,τι παραδίδει να είναι πλήρως αποκατεστημένο.



