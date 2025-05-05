Η AEGEAN και η Emirates διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, προσφέροντας αμοιβαία οφέλη στους επιβάτες τους, μέσω των προγραμμάτων πιστότητας που διαθέτουν.

Ειδικότερα από σήμερα, 5 Μαΐου, τα μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates μπορούν να συγκεντρώνουν και να εξαργυρώνουν μίλια σε όλες τις πτήσεις που εκτελούνται από την AEGEAN και τη θυγατρική της, Olympic Air, προς 162 προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Αντίστοιχα, από τις 21 Μαΐου, τα μέλη του Miles+Bonus της AEGEAN μπορούν να συγκεντρώνουν και να εξαργυρώνουν μίλια σε όλες τις πτήσεις της Emirates σε περισσότερους από 140 προορισμούς σε έξι ηπείρους, μέσω του διευρυμένου δικτύου της κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Arabian Travel Market (ATM) παρουσία του Δρ. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards και του Ηλία Μανδρούκα, Deputy Chief Commercial Officer, Digital & Marketing, AEGEAN.

Ο Δρ. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενισχύουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με την AEGEAN, προσφέροντας στα μέλη μας αμοιβαία οφέλη επιβράβευσης. Αυτή η στρατηγική συνεργασία παρέχει τη δυνατότητα στα περισσότερα από 38 εκατομμύρια μέλη του προγράμματος τακτικών επιβατών της Emirates, να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν μίλια, καθώς ταξιδεύουν στους περισσότερους από 200 προορισμούς, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο κοινό μας δίκτυο. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε νέες, επιπλέον ευκαιρίες για τα μέλη του Skywards και να καλωσορίσουμε τα μέλη του Miles+Bonus στις πτήσεις της Emirates, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία των προϊόντων παγκόσμιας κλάσης που διαθέτουμε με σύνθημα "fly better"».

Ο Ηλίας Μανδρούκας, Deputy Chief Commercial Officer, Digital & Marketing της AEGEAN, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς στην AEGEAN, να ενισχύουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας συνεργασία με την Emirates, προσφέροντας στα μέλη του προγράμματος Miles+Bonus νέες δυνατότητες για ακόμη περισσότερους προορισμούς και μια ενιαία ταξιδιωτική εμπειρία σε ένα πραγματικά παγκόσμιο δίκτυο. Η συνεργασία αυτή ενδυναμώνει όχι μόνο την αξία του προγράμματος επιβράβευσης των τακτικών επιβατών της AEGEAN αλλά ισχυροποιεί και τη δέσμευσή μας για την παροχή ουσιαστικών προνομίων και μεγαλύτερης ευελιξίας στους επιβάτες μας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τα μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates στις πτήσεις μας και να τους προσφέρουμε την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει την AEGEAN».

Η συμφωνία κοινού κωδικού μεταξύ της Emirates και της AEGEAN προσφέρει ενισχυμένη συνδεσιμότητα στους επιβάτες, με απευθείας πρόσβαση σε δεκατέσσερις ελληνικές πόλεις, τέσσερις ευρωπαϊκές και το Ντουμπάι, μέσω Αθηνών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι επιβάτες της AEGEAN μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το παγκόσμιο δίκτυο της Emirates, με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Νιούαρκ, καθώς και το Ντουμπάι.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, τα μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates μπορούν πλέον:

Να κερδίζουν έως και 1,25 μίλια ανά μίλι, ανάλογα με τη θέση και την κατηγορία ναύλου, σε όλες τις πτήσεις της AEGEAN

Να εξαργυρώνουν μίλια για εισιτήρια σε πτήσεις των δυο εταιρειών, ξεκινώντας από 8.000 μίλια για ένα εισιτήριο απλής μετάβασης σε οικονομική θέση και 17.500 μίλια για ένα εισιτήριο απλής μετάβασης στη διακεκριμένη θέση (Business Class)

Τα μέλη του Miles+Bonus της AEGEAN θα έχουν επίσης τη δυνατότητα:

Να κερδίζουν μίλια επιβράβευσης σε όλες τις επιλέξιμες πτήσεις που εκτελούνται από την Emirates ανάλογα την κατηγορία ναύλου

Να εξαργυρώνουν μίλια επιβράβευσης για εισιτήρια Οικονομικής και Διακεκριμένης Θέσης της Emirates σε περισσότερους από 140 προορισμούς παγκοσμίως.

Skywards της Emirates με 35 εκατομμύρια μέλη που συνεχώς αυξάνονται

Το πρόγραμμα Skywards της Emirates αριθμεί 35 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως. Το πρόγραμμα πιστότητας επιβατών αποτελείται από τέσσερις βαθμίδες: Blue, Silver, Gold και Platinum, με κάθε βαθμίδα να προσφέρει αποκλειστικά προνόμια. Τα μέλη μπορούν να κερδίζουν Skywards Miles μέσω συνεργατών, από αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, έως και προϊόντα/υπηρεσίες χρηματοοικονομικών, τουριστικών και lifestyle εταιρειών. Τα Skywards Miles μπορούν να εξαργυρωθούν σε ένα ευρύ φάσμα ανταμοιβών, όπως αεροπορικά εισιτήρια με την Emirates, με συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες, για αναβαθμίσεις θέσεων, διαμονή σε ξενοδοχεία, δωροκάρτες, εισιτήρια για αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις, εκδρομές και εμπειρίες ανεκτίμητης αξίας.

Το πρόγραμμα πιστότητας της Emirates αναδείχθηκε ως «World's Leading Airline - Rewards Programme» στα World Travel Awards 2024, καθώς αναγνωρίστηκε το εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών του και οι καινοτόμες προσφορές που προσφέρει επιτρέποντας στα μέλη να «κερδίζουν πολλά» και να «ξοδεύουν καλύτερα».

