Η Nova βραβεύτηκε ως το πιο αξιόπιστο δίκτυο στην Ελλάδα από την Opensignal

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βραβεύτηκε ως το πιο αξιόπιστο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα από την Opensignal, διεθνώς ηγέτιδα εταιρεία ανεξάρτητης ανάλυσης μετρήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, βασισμένων σε πραγματικές εμπειρίες χρηστών.

Η κατάκτηση αυτής της υψηλού κύρους διάκρισης για τις υπηρεσίες κινητής, καταδεικνύει τη δέσμευση της Nova για την παροχή απρόσκοπτης και αξιόπιστης εμπειρίας χρηστών στο δίκτυο δεδομένων κινητής της.

Στην πιο πρόσφατη έκθεση της Opensignal, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025, η Nova κατέκτησε την υψηλότερη βαθμολογία στην εμπειρία αξιοπιστίας, καθώς πιστοποιήθηκε η δυνατότητα των χρηστών να διατηρούν σταθερή και αδιάλειπτη σύνδεση για την ολοκλήρωση εργασιών δεδομένων όταν χρησιμοποιούν το δίκτυο κινητής της Nova. Η αξιολόγηση της Opensignal βασίστηκε σε δείκτες σχετιζόμενους με τo δίκτυο ραδιοπρόσβασης και το δίκτυο κορμού που χρησιμοποιούνται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι οποίοι καταδεικνύουν την υπεροχή της Nova στην παροχή αξιόπιστης εμπειρίας πελάτη.

Η αξιολόγηση εστιάζει αποκλειστικά στην εμπειρία των χρηστών υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και καταλήγει ότι οι πελάτες της Nova έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες επιτυχούς σύνδεσης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω διαδικτύου (OTT) και χρήση δεδομένων.

Ειδικότερα, αποτυπώνεται η δυνατότητα των χρηστών, να συνδέονται και να ολοκληρώνουν βασικές εργασίες δεδομένων, όπως:

Πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Ροή βίντεο σε Τυπική Ανάλυση (SD).

Φωνητικές κλήσεις μέσω εφαρμογών over-the-top (OTT).

Η έκθεση Opensignal Greece Mobile Network Experience δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025, βάσει ανεξάρτητης ανάλυσης μετρήσεων κινητής τηλεφωνίας που καταγράφηκαν κατά την περίοδο 1/10/2024 - 29/12/2024.

Συνεχείς επενδύσεις της Nova στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας

Σε βάθος πενταετίας η Nova έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο κινητής και την απόκτηση φάσματος επιτυγχάνοντας, μεταξύ άλλων, την:

Επέκταση της πληθυσμιακής κάλυψης 4G από 98% σε σχεδόν 100% και της αντίστοιχης κάλυψης 5G από 10% σε 95%.

Αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας δικτύου κατά 449%, αναδεικνύοντας τη Nova πρώτη στην εμπειρία αξιοπιστίας και δεύτερη στη συνέπεια ποιότητας στην Ελλάδα βάσει των αποτελεσμάτων Opensignal, και

Αύξηση της μέσης ταχύτητας downloading κατά 182%.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Nova σχεδιάζει την επέκταση των επενδύσεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου της United Group ύψους €2 δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα έως το 2027, εκ των οποίων περισσότερα από 870 εκατομμύρια έχουν ήδη επενδυθεί, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Η πελατοκεντρική προσέγγιση της Nova αντικατοπτρίζεται στη δέσμευσή της να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της. Από προγράμματα κινητής που δίνουν έμφαση στον όγκο των δεδομένων έως ευέλικτα πακέτα που ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις των συνδρομητών, η Nova επικεντρώνεται στην παροχή αξίας και ικανοποίησης στο συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιό της.

Data Jump για τους συνδρομητές των προγραμμάτων «Unlimited Ομιλία & SMS»

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εμπειρία του πελάτη, αναβαθμίζουμε τα προγράμματα “Unlimited Ομιλία & SMS”, προσφέροντας ακόμα περισσότερα δεδομένα τόσο σε νέους όσο και υφιστάμενους συνδρομητές, στην πιο προσιτή τιμή.

Για μία ακόμη χρονιά, οι υφιστάμενοι συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν από το Data Jump και να μεταβούν στα αναβαθμισμένα προγράμματα “Unlimited Ομιλία & SMS”, διατηρώντας την ίδια χρέωση στο πάγιό τους για τους πρώτους τρεις μήνες. Ειδικότερα, τα νέα προγράμματα “Unlimited Ομιλία & SMS” αναβαθμίζουν τα πακέτα των 2GB, 10GB και 20GB σε 4GB, 15GB και 30GB, αντίστοιχα.

Η μόνη προϋπόθεση για την απόκτηση των αναβαθμισμένων προγραμμάτων είναι μια απλή ανανέωση συμβολαίου μέσω της φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής «Nova App», καθώς και μέσω του nova.gr.

O Μανώλης Γρηγοράκης, Chief Technology Officer της Nova, δήλωσε: «Η αναγνώριση της Nova ως το πιο αξιόπιστο δίκτυο δεδομένων κινητής στην Ελλάδα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διάκριση που καταδεικνύει τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας σε τεχνολογίες αιχμής και υποδομές. Εστιάζοντας σε καίριους τομείς, όπως η επέκταση και η βελτιστοποίηση του δικτύου, καθώς και η αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών, η Nova έχει εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Για να τιμήσουμε αυτό το ορόσημο, προσφέρουμε, για ακόμη μία φορά, το Data Jump τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους συνδρομητές, μέσω των αναβαθμισμένων προγραμμάτων “Unlimited Ομιλία & SMS”».

