Επιχειρηματική αποστολή στο Μιλάνο με τη συμμετοχή ENTERPRISE GREECE, ΕΒΕΑ, ΣΕΒ και ΣΕΒΕ

Τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε η επιχειρηματική αποστολή στο Μιλάνο που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ, η Enterprise Greece και ο ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με την ASSOLOMBARDA (Ένωση Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Λομβαρδίας) και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Μιλάνο, της Ελληνικής Πρεσβείας, την περίοδο από 3 ως 5 Φεβρουαρίου 2025.

Στο επιχειρηματικό φόρουμ που έγινε στις 4 Φεβρουαρίου στο κτίριο της ASSOLOMBARDA συμμετείχαν 15 ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους των τροφίμων/ποτών, ενέργειας, κατασκευών/δομικών υλικών, φαρμάκου και καλλυντικών, μεταφορών και τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ διεξήχθησαν 90 συναντήσεις ελληνικών επιχειρήσεων με ιταλικές εταιρείες που εδρεύουν στη Λομβαρδία. Η Eurobank συμμετείχε στην ελληνική επιχειρηματική αποστολή και στήριξε ενεργά την πρωτοβουλία παραθέτοντας δείπνο για τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής.

Σημειώνεται ότι η Ιταλία αποτελεί έναν από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας. Η Λομβαρδία, με το Μιλάνο ως πρωτεύουσα και οικονομικό κέντρο, έχει αναπτυγμένες εμπορικές σχέσεις με τη χώρα μας. Η περιοχή αυτή αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις ελληνικές εξαγωγές, κυρίως στον τομέα των τροφίμων (όπως το ελαιόλαδο, το κρασί και άλλα ελληνικά προϊόντα), της μόδας, της τεχνολογίας και των βιομηχανικών προϊόντων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις συχνά συνεργάζονται με ιταλικές για τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω του Μιλάνου.

Η επιχειρηματική αποστολή στο Μιλάνο καταδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η μητροπολιτική περιοχή της Λομβαρδίας, όχι μόνο για την Ιταλία, καθώς αποτελεί την πιο ανεπτυγμένη οικονομικά περιοχή της, αλλά και για την Ελλάδα, καθώς φιλοξενεί πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας.

Στην περιοχή της Λομβαρδίας έχουν αναπτύξει τις δραστηριότητές τους μεγάλες εταιρείες από το χώρο των logistics, ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας, με ανεπτυγμένους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η φαρμακευτική βιομηχανία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια των επαφών που είχαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής με τους εκπροσώπους βιομηχανιών και επιχειρήσεων της Λομβαρδίας, επισημάνθηκε το πόσο σημαντική είναι η περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων δεδομένου ότι η ιταλική περιοχή λειτουργεί ως πύλη για το ευρωπαϊκό εμπόριο, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις. Επίσης έγινε αναφορά και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ιταλικά λιμάνια στον τομέα των εμπορικών μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών.

Η κα Βίκυ Μακρυγιάννη, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ δήλωσε: «Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας είναι από καιρό συνυφασμένη με μια κοινή μεσογειακή ταυτότητα, προσφέροντας μια ισχυρή βάση για συνεργασία. Σήμερα, καθώς αντιμετωπίζουμε μια ολοένα και πιο διασυνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη, επενδύσεις και εταιρικές σχέσεις σε πολλούς τομείς. Η Ιταλία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας και συγκεκριμένα ο νούμερο 1 εξαγωγικός μας προορισμός το 2023 και η Ελλάδα, με τη σειρά της, είναι βασικός εταίρος για την Ιταλία στην περιοχή. Αυτή η εδραιωμένη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας παρέχει μια εξαιρετική βάση για να οικοδομήσουμε, για την περαιτέρω επέκταση των εμπορικών μας δεσμών. Με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα σε τομείς όπως η γεωργία, η μεταποίηση και ο τουρισμός, υπάρχει σημαντική δυνατότητα επίτευξης νέων υψηλών επιπέδων εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της επιχειρηματικής αποστολής στο Μιλάνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η Ιταλία αποτελεί βασικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδας. Ειδικότερα η περιοχή της Λομβαρδίας, λόγω του οικονομικού και βιομηχανικού της ρόλου, προσφέρει πολλές ευκαιρίες για συνεργασία σε τομείς όπως η τεχνολογία, η βιομηχανία και ο τουρισμός. Αξίζει μάλιστα να τονιστεί ότι το 89% των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία κατευθύνονται στη Λομβαρδία. Γι΄ αυτό και η επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Μιλάνο, με τη διεξαγωγή forum και επιχειρηματικών, ενισχύει τη σημασία της περιοχής για την Ελλάδα. Οι δύο πλευρές έχουμε να κερδίσουμε πολλά από την εδραίωση της συνεργασίας σε βασικούς οικονομικούς τομείς όπως είναι βιομηχανία, η τεχνολογία, ο τουρισμός, η μόδα, το κόσμημα, καθώς και ο πολιτισμός. Στο πλαίσιο αυτό, η Enterprise Greece υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα προώθησης και προβολής των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσίων στην Ιταλία, προς ενίσχυση του διμερούς εμπορίου».

H κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α΄Αντιρόεδρος του ΕΒΕΑ, δήλωσε ότι: «Η επιχειρηματική αποστολή μας στο Μιλάνο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, δύο χωρών με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς. Μέσα από στοχευμένες συναντήσεις και επαφές, αναδείχθηκαν σημαντικές προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η μόδα, τα τρόφιμα, ο τουρισμός και η ενέργεια. Η Λομβαρδία, η πιο δυναμική βιομηχανική και εμπορική περιφέρεια της Ιταλίας, αποτελεί σημαντικό εταίρο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με την παρουσία τους στην περιοχή να επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνοϊταλικής συνεργασίας. Επιπλέον, ως κόμβος καινοτομίας και τεχνολογίας, η Λομβαρδία προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας με την Ελλάδα, που σημειώνει ταχεία ανάπτυξη στο οικοσύστημα των startups. Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία του, αλλά και την διασύνδεση των οικοσυστημάτων startups αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Θερμοκοιτίδας του. Η αποστολή μας στο Μιλάνο επιβεβαίωσε ότι Ελλάδα και Ιταλία έχουν κάθε λόγο να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων».

O κ. Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ δήλωσε: «Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, καθώς η Ιταλία αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της χώρας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2023, το συνολικό εμπόριο της Ελλάδας ανήλθε σε €51 δισεκατομμύρια, με την Ιταλία να κατέχει την πρώτη θέση, απορροφώντας το 11,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Ιδιαίτερα ισχυρές, έχοντας την πρώτη θέση, είναι οι εξαγωγές ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων (13,6%) και τροφίμων (13,9%), ενώ εντυπωσιακή είναι η κυριαρχία της Ιταλίας στις εισαγωγές ελληνικών λιπών και ελαίων, όπου καταλαμβάνει το 57,7%. Επιπλέον, η Ιταλία διατηρεί ισχυρή θέση στους τομείς των πετρελαιοειδών (8,7%), των χημικών προϊόντων (6,7%) και των μηχανημάτων-οχημάτων (10,6%). Η σημασία αυτής της εμπορικής σχέσης αποδεικνύει την αλληλεξάρτηση των δύο χωρών και τονίζει την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας, δεδομένου ότι η Ιταλία αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας».

Η κα Μπέττυ Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α, Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Μιλάνο, δήλωσε: «Το ενδιαφέρον συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή στο Μιλάνο ανέδειξε τη δυναμική των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Ιταλίας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ιταλικών επιχειρήσεων. Η Λομβαρδία, ως μία από τις πλέον ανεπτυγμένες οικονομικές περιοχές της Ευρώπης, αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα, τόσο στον τομέα του εμπορίου όσο και των επενδύσεων. Το Γραφείο ΟΕΥ-Μιλάνου της Ελληνικής Πρεσβείας Ρώμης στήριξε ενεργά την πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων και διευκολύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. Οι κλάδοι που εκπροσωπήθηκαν – τρόφιμα και ποτά, ενέργεια, κατασκευές, φάρμακα, καλλυντικά, μεταφορές και logistics– είναι ιδιαίτερα δυναμικοί και μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ιταλική αγορά. Η συμμετοχή σημαντικών ελληνικών εταιρειών, καθώς και η ανταπόκριση των ιταλικών επιχειρήσεων, αποδεικνύει το αμοιβαίο ενδιαφέρον για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. Το Γραφείο ΟΕΥ-Μιλάνου θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προωθούν την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και ενισχύουν τη θέση τους στη διεθνή αγορά».

