Η Αναστασία Σακελλαρίου αναλαμβάνει Σύμβουλος Διοίκησης στην Πειραιώς

Η κυρία Σακελλαρίου, με μακρά εργασιακή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εντάσσεται στο δυναμικό της τράπεζας από 1η Μαρτίου

Τράπεζα Πειραιώς

Η Πειραιώς ανακοινώνει ότι η Αναστασία Σακελλαρίου εντάσσεται από την 1η Μαρτίου 2025 στο δυναμικό της Τράπεζας και αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης.

Η κυρία Αν. Σακελλαρίου διαθέτει μακρά εργασιακή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου κατείχε υψηλές διευθυντικές θέσεις. 

Είναι κάτοχος ΜS International Banking & Financial Services από το Reading University,  Master of Arts από το Warwick University και ΒΑ από το University of West London.

