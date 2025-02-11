Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας προχώρησε η Eurobank, μετά την αύξηση του ποσοστού της στο 93,47% στις 10 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, η Eurobank, θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., σε συνέχεια των από 7 και 25 Νοεμβρίου 2024 ανακοινώσεών της, ολοκλήρωσε στις 10 Φεβρουαρίου 2025, μετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, την απόκτηση συνολικού ποσοστού 37,5% (154.832.195 μετοχών) στην Ελληνική Τράπεζα, έναντι συνολικού τιμήματος 750 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι έναντι τιμήματος 4,843 ευρώ ανά μετοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα απέκτησε:

- 88.064.705 μετοχές (21,33%) από την Demetra Holdings Plc έναντι συνολικού τιμήματος 426,5 εκατ. ευρώ περίπου,

- 13.729.704 μετοχές (3,33%) από τη Logicom Services Limited έναντι συνολικού τιμήματος 66,5 εκατ. ευρώ περίπου, και

- 53.037.786 μετοχές (12,85%) από την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και το Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου έναντι συνολικού τιμήματος 257 εκατ. ευρώ περίπου.

Πριν από τη Συναλλαγή, η Eurobank κατείχε άμεσα 231.014.806 μετοχές, που αντιπροσωπεύαν το 55,96% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Μετά τη Συναλλαγή κατέχει 385.847.001 μετοχές, ήτοι συνολικό ποσοστό 93,47%.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 6(2) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν.41(Ι)/2007, η Eurobank ανακοινώνει την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας είναι 4,843 ευρώ/μετοχή και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από 412.805.230 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία. Η Προτείνουσα, μετά τη Συναλλαγή, κατέχει άμεσα 385.847.001 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 93,47% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Δεν κατέχονται μετοχές από πρόσωπα που θεωρούνται από τον Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα και δεν υπάρχουν έμμεσες συμμετοχές σχετιζόμενες με την Προτείνουσα. Καθώς η Προτείνουσα κατέχει πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε αιρέσεις.

Δεδομένου επίσης ότι, η Προτείνουσα κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, η Προτείνουσα προτίθεται, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out) που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου της παρέχεται το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης.

Η Προτείνουσα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις με τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο για την καταβολή του προτεινόμενου ανταλλάγματος στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση θα περιλαμβάνονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») σε σχέση με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση υπόκειται στην έγκριση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία θα υποβληθεί μετά την παρούσα ανακοίνωση, όπως προβλέπεται από τον Νόμο.

Η Cyprus Investment and Securities Corporation Limited («CISCO») ενεργεί ως σύμβουλος της Προτείνουσας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και ως Χειριστής Ανάδοχος σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΔΠ 96/2008 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») όπως τροποποιήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.