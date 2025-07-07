Η μετοχή της Tesla υποχωρεί κατά σχεδόν 8% στη Wall Street

Η μετοχή της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla υποχωρεί κατά σχεδόν 8% με το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, αφού ο ιδιοκτήτης της, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ιδρύει δικό του κόμμα, το αποκαλούμενο «Κόμμα της Αμερικής».

Γύρω στις 16:50 η μετοχή της Tesla είχε πέσει στα 290,89 δολάρια (-7,76%), με την χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να πέφτει κάτω από το συμβολικό όριο του 1 τρισεκ. δολαρίων.

Το γεγονός ότι ο Μασκ εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο με την πολιτική (…) είναι ακριβώς η αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που θα επιθυμούσαν οι επενδυτές και οι μέτοχοι της Tesla, εξήγησε ο αναλυτής της Wedbush Ντάνιελ Άιβς.

Ο πρώην στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απογοητευμένος από το δημοσιονομικό νομοσχέδιο που προωθούσε ο Λευκός Οίκος, απειλούσε ότι θα ίδρυε δικό του κόμμα. Την Παρασκευή, ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και αφού ο Τραμπ υπέγραψε τον «μεγάλο και όμορφο» νόμο του, ο Μασκ διενήργησε μια δημοσκόπηση στην πλατφόρμα X και ανακοίνωσε ότι οι συμμετέχοντες, σε ποσοστό 65%, απάντησαν «ναι» στο ερώτημα εάν θέλουν την ίδρυση νέου κόμματος.

«Αφού (ο Μασκ) αποχώρησε από την κυβέρνηση Τραμπ και την DOGE (το Γραφείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας) , υπήρζε μια αρχική ανακούφιση εκ μέρους των μετόχων της Tesla. Η διάρκειά της όμως ήταν πολύ μικρή και η κατάσταση επιδεινώθηκε με αυτήν την τελευταία ανακοίνωση» περί δημιουργίας κόμματος, πρόσθεσε ο Άιβς.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «γελοίο» το νέο σχέδιο του πρώην υποστηρικτή του.

Η μετοχή της Tesla έχει χάσει περίπου το 40% της αξίας της από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

