Η METLEN ολοκλήρωσε την κατασκευή του Cleve Hill που είναι σήμερα το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εγκατεστημένη ισχύ 373 MW.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η ολοκλήρωση αυτού του έργου μεγάλης κλίμακας - του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου που χαρακτηρίστηκε ως «Έργο Εθνικής Σημασίας για τις Υποδομές» (NSIP)- αναδεικνύει την τεχνογνωσία της METLEN που την έχει πλέον εδραιώσει ως αξιόπιστο συνεργάτη και κορυφαίο ανάδοχο στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε διεθνές επίπεδο.

Η σύμβαση υλοποιήθηκε για την Quinbrook Infrastructure Partners, έναν εξειδικευμένο επενδυτικό διαχειριστή με αποκλειστικό αντικείμενο τις επενδύσεις και τη διαχείριση υποδομών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανανεώσιμης ενέργειας στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Το έργο πλέον λειτουργεί στο 100% της δυναμικότητάς του.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το Cleve Hill έχει τη δυνατότητα να παράγει ετησίως ηλεκτρική ενέργεια επαρκή για πάνω από 100.000 νοικοκυριά και να μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περισσότερους από 164.000 τόνους.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director, M Renewables, METLEN, δήλωσε: «Η METLEN δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από 10 χρόνια και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλαμε στην υλοποίηση του Cleve Hill. Παραδώσαμε το έργο για λογαριασμό της Quinbrook Infrastructure Partners νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το έργο αυτό, το πρώτο που εγκρίθηκε ως Έργο Εθνικής Σημασίας για τις Υποδομές, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου Net Zero της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

