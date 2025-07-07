ΣΚΑΪ: Ο Μάνθος Γαβαλάς αναλαμβάνει τη νέα Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο Μάνθος Γαβαλάς αναλαμβάνει από σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, τη νέα Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής του Ομίλου ΣΚΑΪ, διατηρώντας παράλληλα την -εδώ και δεκαέξι χρόνια- επιτελική του θέση στην Εμπορική Διεύθυνση, με επικεφαλής τον Νίκο Αργυρό.

Στόχος της νέας Διεύθυνσης είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού περιεχομένου του Ομίλου ΣΚΑΪ στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα έχουν θέση όλα τα κανάλια διανομής του ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου του Ομίλου.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.