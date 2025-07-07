Μετά το πρόσφατο ράλι του τραπεζικού κλάδου, η Optima Bank αναθεωρεί τις τιμές - στόχους για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.

Για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κορυφαία επιλογή των αναλυτών της Οptima, παραμένει η Πειραιώς λόγω του υψηλότερου περιθωρίου ανόδου.

Επιπλέον, η Optima, διατηρεί τη σύσταση buy για τις τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, πλην της Alpha που από buy την άλλαξε σε ουδέτερη.

Ειδικότερα, η Optima προβλέπει τα κάτωθι για τις 4 συστημικές τράπεζες:

Πειραιώς

Η Πειραιώς κατέγραψε την υψηλότερη καθαρή πιστωτική επέκταση το α' τρίμηνο του 2025, η οποία έφθασε το 1,1 δισ. ευρώ ή το 48% του ετήσιου στόχου των 2,3 δισ. ευρώ. Με βάση τις εξαιρετικές επιδόσεις και το ισχυρό ιστορικό, η Optima αναμένει ότι η διοίκηση της τράπεζας θα αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για την καθαρή θέση της στο β' τρίμηνο του 2025.

Σύσταση: Buy

Τιμή - στόχος: 7,50 από 6,50 ευρώ

Eurobank

Ο κύριος καταλύτης για τη Eurobank είναι η αναδιάρθρωση και η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus και η λειτουργία τους ως ενιαία οντότητα. Η συνδυασμένη οντότητα θα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με ενεργητικό 28 δισ. ευρώ.

Σύσταση: Buy

Τιμή - στόχος: 3,40 από 2,80 ευρώ

Εθνική Τράπεζα

Η τράπεζα εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη CET1 του κλάδου, στο 18,7% το α' τρίμηνο του 2025, ενώ το πλεονάζον κεφάλαιο ανήλθε σε 1,76 δισ. ευρώ ή 1,92 ευρώ ανά μετοχή το ίδιο διάστημα.

Σύσταση: Buy

Τιμή - στόχος:12,25 από 10,92 ευρώ

Alpha Bank

Οι εξαγορές της Astrobank στην Κύπρο και της Axia Ventures στην Ελλάδα αποτελούν τους σημαντικότερους μεσοπρόθεσμους καταλύτες, καθώς η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για τα καθαρά κέρδη του 2027 σε 1,06 δισ. ευρώ από 988 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Σύσταση: Neutral

Τιμή - στόχος: 3,20 από 2,75 ευρώ

Παρ' όλα αυτά, η Optima σημειώνει ότι συστήνει buy για την Alpha, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

