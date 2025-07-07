Πτώση κατέγραψαν στις προσυνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα οι μετοχές της Tesla αφότου ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ ανακοίνωσε πως θα δημιουργήσει νέο πολιτικό κόμμα.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της υποχώρησε κατά 7,13%.

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το κόμμα του θα ονομάζεται «Κόμμα της Αμερικής» και θα μπορούσε να επικεντρωθεί «σε μόνο 2 ή 3 έδρες στη Γερουσία και 8 έως 10 εκλογικές περιφέρειες στη Βουλή». Υποστήριξε ότι αυτό θα ήταν «αρκετό για να χρησιμεύσει ως η αποφασιστική ψήφος για αμφιλεγόμενους νόμους, διασφαλίζοντας ότι υπηρετούν την αληθινή βούληση του λαού».

Η εμπλοκή του δισεκατομμυριούχου στην πολιτική έχει αποτελέσει σημείο διαμάχης για τους επενδυτές. Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) και συνεργάστηκε στενά με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — μια κίνηση που θεωρείται ότι ενδεχομένως θα έβλαπτε το εμπορικό σήμα της Tesla. Τελικά, ο Μασκ αποχώρησε από το DOGE τον περασμένο Μάιο, κάτι που βοήθησε τη μετοχή της Tesla.

Ωστόσο, η εμπλοκή εκ νέου του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας στην πολιτική σκηνή προκαλεί νευρικότητα στους επενδυτές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κυριακή την κίνηση του Μασκ να σχηματίσει πολιτικό κόμμα «γελοία», προσθέτοντας ότι ο επικεφαλής της Tesla είχε «ξεφύγει εντελώς από τα συνηθισμένα».

Ο Μασκ αντιμετωπίζει κάτι περισσότερο από απλή πολιτική αναταραχή. Η Tesla ανέφερε μείωση 14% στις παραδόσεις αυτοκινήτων σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, η οποία διαφέρει από τις προσδοκίες. Η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό, ειδικά στη βασική της αγορά, την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.